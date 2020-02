Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.

Europäischer Tag der Logopädie: Experten-Hotline am 6. März 2020

Anlässlich des Europäischen Tages der Logopädie bietet der Deutsche Bundesverband für Logopädie (dbl) am 6. März 2020 eine bundesweite Telefon-Hotline für Fragen zum Thema Logopädie an.

Was kann ich gegen meine chronische Heiserkeit tun? Mein Kind spricht undeutlich, ist das in seinem Alter normal? Nach seinem Schlaganfall hat mein Vater Probleme mit der Wortfindung, wie kann man ihm helfen? Wird Logopädie verordnet und von wem? Diese und weitere Fragen beantworten an diesem Tag kompetente Logopädinnen des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V.(dbl).

Die Expertinnen sind unter der zentralen Telefonnummer 01805.35 35 32 am 6. März 2020 zwischen 17.00 und 20.00 Uhr zu erreichen. (Ein Anruf kostet 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz; maximal 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

In diesem Jahr steht die Botschaft "Logopädie lohnt sich" im Mittelpunkt des Europäischen Tages der Logopädie und macht aufmerksam auf die Vielfalt der Anliegen, mit denen sich Patientinnen und Patienten an Logopädinnen und Logopäden wenden. Bei ihnen erhalten sie therapeutische Unterstützung und Hilfe, die es ihnen ermöglicht, wieder ihrem Beruf nachzugehen, sprachliche Anforderungen in der Schule zu erfüllen, Kommunikationsanlässe im Alltag zu meistern, sich mitzuteilen, erneut genussvoll zu essen oder insgesamt ihre Lebensqualität zu verbessern.

Eine Liste aller Logopädinnen und Logopäden im Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) finden Interessierte unter dbl-ev.de>service>Logopädensuche. Weiterführende Informationen zu den verschiedenen logopädischen Störungsbildern sind unter www.dbl-ev.de > EU Tag der Logopädie zu finden. Verschiedene Plakatmotive zum Europäischen Tag der Logopädie stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/D2vVGD

Hintergrund

Der Europäische Tag der Logopädie wird jedes Jahr am 6. März begangen. In Deutschland ist er auch im "Jahresplaner Gesundheitstage" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gelistet. Ins Leben gerufen hat ihn der Europäische Dachverband der Nationalen Logopädenverbände, das Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL).

