McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Pitchen und putten für Familien schwer kranker Kinder: 4. McDonald's Kinderhilfe Golf Cup in Ingolstadt

Beim Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe gingen gestern 72 Golfer an den Start, darunter auch Schirmherr Christian Schwarzer, die Profi-Golferin Martina Eberl und Ex-Olympiasieger im Diskuswerfen Lars Riedel. Insgesamt kamen bei der Charity-Veranstaltung Einnahmen in Höhe von 56.000 Euro zusammen.

Bereits zum zweiten Mal hat die McDonald's Kinderhilfe Stiftung den Golf Cup zusammen mit dem Golfclub Ingolstadt e.V. ausgetragen. Die engagierten Teilnehmer konnten dabei nicht nur mit der Teilnahmegebühr Gutes tun. Sie hatten auch bei der abendlichen Spendenauktion Gelegenheit kräftig mit zu bieten. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Profi-Golferin Martina Eberl.

>Der Golf Cup ist inzwischen zu einer erfolgreichen Tradition geworden und wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unterstützer und Sponsoren hierfür gewinnen konnten<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Unterstützer auch im Namen der Familien, die in unseren Häusern und Oasen Unterstützung finden und denen die Spenden direkt zugutekommen.<

Auch Christian Schwarzer, ehemaliger Handball-Weltmeister war unter den Teilnehmern des Charity-Golfturniers - für den langjährigen Schirmherrn der McDonald's Kinderhilfe eine Herzensangelegenheit. Denn er weiß um die Situation der Familien, die in einer schweren Zeit in den deutschlandweit 22 Ronald McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit finden: >Im Ronald McDonald Haus gibt es viele Parallelen zum Sport - auch dort wird sichtbar was echter Teamgeist bedeutet: füreinander dazu sein, gerade auch wenn es schwierig wird.<

