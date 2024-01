Nestlé Deutschland AG

Passend zum Veganuary: Neue pflanzliche Produkte und der Klima-Diät Checker von Nestlé

Im Einklang mit der Initiative "Veganuary" reagiert Nestlé auf die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen und erweitert sein veganes Produktangebot. Das Unternehmen hat sich zudem das Ziel gesetzt, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ein wachsendes Angebot an pflanzlichen Produkten unterstützt Nestlé auf dem Weg zur " Grünen Null". Passend dazu hat Nestlé sein Angebot für die Förderung einer klimafreundlichen Ernährung von Verbraucher:innen durch die Klima-Diät und ein dazugehöriges Online-Tool erweitert.

Dippen, streichen, genießen: Thomy präsentiert vegane Mayonnaise

Ab sofort bietet Thomy eine komplett pflanzliche Mayonnaise in deutschen Supermärkten an. Die vegane Variante ist genauso lecker wie die Original-Mayonnaise, enthält jedoch kein Ei. Stattdessen verwendet Thomy Ackerbohnen-Eiweiß in Kombination mit Sonnenblumenöl, um die cremige Konsistenz zu erreichen. Die Thomy Vegane Mayonnaise enthält keine Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel und wird in einer recycelbaren Tube angeboten. Ob zu Pommes, Wraps, Stullen oder als Dip - die vielseitige vegane Mayo von Thomy ist ein Genuss. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,29 Euro.

Maggi erweitert sein veganes Sortiment um Ravioli mit Soja-Hack

Seit Herbst steht die vegane Variante der beliebten Maggi Ravioli im Supermarktregal. Die Maggi Veg Ravioli Bolognese mit Soja-Hack setzen auf natürlichen Zutaten und bieten ein herzhaft-würziges Geschmackserlebnis. Sonnengereifte Tomaten und eine pflanzliche Soja-Hackfleischalternative sorgen für den authentischen Geschmack. Die Veggie-Ravioli sind zudem eine Proteinquelle. Die Zubereitung ist schnell und unkompliziert - einfach ca. 5 Minuten erwärmen und genießen. Die Verpackung trägt den Nutri-Score B und die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2,99 Euro. Maggi ist der erste Anbieter von Dosen-Ravioli mit Fleischersatz im deutschen Handel.

