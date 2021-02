Nestlé Deutschland AG

Nestlé führt Nutri-Score auch auf Cerealien-Riegeln ein

Frankfurt am Main

Nach den traditionellen Cerealien im letzten Jahr führt Cereal Partners Deutschland (CPD), ein Joint-Venture von Nestlé und General Mills, den Nutri-Score auch auf allen Cerealien-Riegeln ein. Ab März wird der Nestlé Nesquik-Riegel mit einem Nutri-Score "C" im Handel zu finden sein. Im Laufe des Jahres folgen die Cerealien-Riegel der Marke Lion, Cini-Minis und Golden Minis - alle mit einer Nutri-Score Bewertung von "C".

Eine Vorreiterrolle bei der Nutri-Score Einführung

Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat CPD die Einführung des Labels auf den Verpackungen vorangebracht: Seit Frühjahr 2020 sind die traditionellen Cerealien der Marke Nesquik mit dem Nutri-Score versehen. Im letzten Jahr hat CPD alle traditionellen Cerealien aus ihrem Produktportfolio mit dem Nutri-Score gekennzeichnet. Bis zum Ende des Jahres 2021 werden alle Frühstücksprodukte auf die neue Nährwertkennzeichnung umgestellt sein.

"Mit der freiwilligen Nutri-Score-Kennzeichnung wollen wir Konsumenten dabei unterstützen, sich innerhalb einer Produktkategorie für die bessere Alternative mit Blick auf die Nährwerte zu entscheiden," sagt Nicolas Wahli, Geschäftsführer Cereal Partners in Deutschland. "Seit 2013 arbeiten wir daran, den Zucker- und Salzgehalt in unseren Produkten zu reduzieren. Durch schrittweise Rezepturverbesserungen haben wir es geschafft, dass unsere Cerealien-Riegel eine Nutri-Score Bewertung von "C" bekommen haben. Wir freuen uns, dass wir unsere bisherigen Maßnahmen zur Produktverbesserung nun auf den Packungen zeigen können."

Beliebt als Frühstück To-Go oder für zwischendurch

Ob zuhause oder unterwegs: Die knusprigen Cerealien-Riegel sind als Frühstück To-Go oder für zwischendurch bei Kleinen und Großen sehr beliebt. Die Getreideriegel mit Cerealienstückchen kommen ohne künstliche Farb- und Aromastoffe aus und haben Vollkorn als Zutat Nummer 1.

Begleitend zur Einführung der neu gestalteten Verpackung wird die Kommunikationskampagne "Frühstück ja, Löffel nein - wir riegeln das!" fortgesetzt.

UVP Cerealien-Riegel im 4er Pack (4x25g): 1,49 Euro

