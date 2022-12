Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Jaguar

Der fortschrittlichste Jaguar Rennwagen aller Zeiten - Jaguar TCS Racing enthüllt den neuen voll elektrischen I-TYPE 6

London (ots)

Entwickelt, um die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft 2023 zu gewinnen

Der nochmals leichtere und leistungsstärkere Jaguar I-TYPE 6 setzt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h neue Performance-Maßstäbe für elektrische Formelfahrzeuge

Der I-TYPE 6 verfügt über eine leistungsstarke Bremsenergierückgewinnung, die den Einbau hydraulischer Hinterradbremsen erübrigt

Der Technologietransfer vom Jaguar I-TYPE 6 in die Serienentwicklung unterstützt die Zukunft von Jaguar als rein elektrische Luxusmarke

Das komplett neue, asymmetrische Livery Design des Jaguar Kreativteams verschafft dem Generation 3-Auto eine coole und frische Optik und jedem Fahrzeug ein individuelles Farbmuster

Nach der bislang höchsten Punkteausbeute in der Saison 2022 bringen die gemeinsam in ihre dritte Jaguar Saison gehenden Piloten Mitch Evans und Sam Bird wertvolle Erfahrung und Kontinuität ins Team ein

Jaguar TCS Racing startet mit einem Dreisterne-Ökozertifikat der FIA in die neunte Saison der Formel E - und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit

Für die neunte Saison ist Wolfspeed neuer offizieller Lieferant für Hochleistungs-Halbleiter

Die Saison 2023 der ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft startet am 14. Januar 2023 in Mexiko City zum ersten von 17 Rennen in zwölf Städten

Jaguar TCS Racing hat heute seinen neuen vollelektrischen Rennwagen, den Jaguar I-TYPE 6 vorgestellt. Er wurde entwickelt für die Saison 2023 der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, die am 14. Januar in Mexiko in die neue Gen3-Ära startet. Der Jaguar I-TYPE 6 ist der fortschrittlichste und effizienteste elektrische Jaguar-Rennwagen aller Zeiten. Erstmals verfügt er über einen zweiten Elektro-Motor an der Vorderachse; zusammen mit dem E-Triebwerk an der Hinterachse kann der I-TYPE 6 bis zu 600 kW (250 kW vorn, 350 kW hinten) und damit doppelt so viel Energie wie beim bisherigen Gen2 I-TYPE 5 an Energie zurückgewinnen. Vorteil: Dank der Generatoren an beiden Achsen kann der kompaktere und damit noch wendigere Gen3-Rennwagen auf Hinterradbremsen verzichten. Die Generation 3-Autos verheißen noch schnellere und härtere Rad-an-Rad-Kämpfe auf Straßenkursen rund um den Globus. Dank bahnbrechend neuer Spitzentechnologie kann der 74 Kilo leichtere Gen3-Formelrenner von Jaguar mit nunmehr 350 kW (475 PS) Leistung eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 320 km/h erreichen.

Jaguar TCS Racing geht mit einer neuen und unverwechselbaren Livery Design in die Saison 2023. Die Optik ist eine Kombination aus Karbonschwarz, Satinweiß und subtilen goldenen Akzenten und schafft dank eines spiegelbildlichen Farbschemas zwei individuelle Designs für die Fahrer Mitch Evans und Sam Bird. Einzigartig für den Bereich der Formel E und ein Zeichen für Kontinuität und Beständigkeit ist auch die Tatsache, dass die Fahrerbesetzung von Jaguar in der dritten Saison in Folge gleichgeblieben ist.

Die nächste Generation der Formel E wird für Jaguar TCS Racing und Jaguar Land Rover auch weiterhin ein Prüfstand für die Praxis sein. Während das Team neue Spitzentechnologien entwickelt und verfeinert, um in der Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein, wird es in den Bereichen elektrischer Antriebsstrang, Nachhaltigkeit und Softwaretechnologien wertvolle Transfers für die Serienentwicklung liefern.

Der Innovations- und Technologietransfer des Jaguar I-TYPE 6 fördert auch die Neuausrichtung von Jaguar als moderne und rein elektrische Luxusmarke. Mit dem nachhaltigsten Rennwagen der Welt in einer emissionsfreien Motorsportkategorie anzutreten, unterstreicht darüber hinaus die Verpflichtung von Jaguar Land Rover, im Rahmen seiner Reimagine-Strategie bis 2039 in der gesamten Lieferkette, bei den Produkten und in seinen Fertigungsstätten keine Emissionen mehr zu verursachen.

Vor dem Auftakt zur Saison 2023 hat Jaguar TCS Racing mit der Drei-Sterne-Umweltzertifizierung die höchstmögliche Bewertung der FIA in Sachen Nachhaltigkeit erhalten. Sie bestätigt, dass das Team bewährte Praktiken und Engagement im Umweltmanagement an den Tag legt und sich gleichzeitig kontinuierlich um die Verbesserung bestehender Prozesse bemüht.

Wolfspeed ist neuer Technologie-Partner für Hochleistungs-Halbleiter

Als neuen, offiziellen Partner für Halbleiter hat Jaguar TCS Racing Wolfspeed bestätigt. Die Partnerschaft baut auf einer schon seit 2017 bestehenden Beziehung auf, in deren Rahmen die fortschrittliche Siliziumkarbid-Technologie von Wolfspeed zum Einsatz kommt, um die Effizienz und Leistung auf der Rennstrecke zu steigern. Jaguar Land Rover kündigte kürzlich ebenfalls eine strategische Partnerschaft mit Wolfspeed an, welche die Lieferung von Siliziumkarbid-Halbleitern für die nächste Generation von Wechselrichtern für Elektromodelle sichert. Beide Kooperationen werden den Technologie- und Wissenstransfer von der Rennstrecke zur Serienentwicklung unterstützen, mit dem Schwerpunkt auf die Effizienz der Antriebe.

Nach zwei erfolgreichen Jahren mit dem Team erneuert Micro Focus seine Partnerschaft als offizieller technischer Partner. Die hochqualifizierte Software und -Services von Micro Focus, wie IDOL und Vertica Analytics Platform, sind in die Abläufe des Teams eingebettet und ermöglichen die Erfassung und Verarbeitung riesiger Datenmengen, die exaktere Vorhersagen und zeitkritische Entscheidungen während der Rennen ermöglichen, was unterm Strich zu mehr Punkten, Podiumsplätzen und Siegen für das Team führt.

Wolfspeed und Micro Focus reihen sich in ein bestehendes Portfolio von Technologie-Partnern ein. Allen voran setzt das globale IT-Dienstleistungs- und Beratungs- und Business Solutions Unternehmen Tata Consultancy Services (TCS) sein mehrjähriges Titelsponsoring für das Team fort. Darüber hinaus sind GKN Automotive, Dow und Castrol sowie die Zulieferer Alpinestars und Uncommon weiter an Bord. Alle vereint im Bestreben, die Leistung und Innovationsfreude von Jaguar TCS Racing weiter zu steigern.

Erstmals gehen vier Formel-E-Renner mit Jaguar-Power an den Start

Wenn am 14. Januar 2023 in Mexiko City die Startampel zum ersten von 17 Rennen in zwölf Städten auf Grün springt, gehen erstmals vier Formel-E-Renner mit Jaguar Power an den Start. Denn neben seinen eigenen I-TYPE 6 rüstet Jaguar TCS Racing auch die beiden Wagen des ebenfalls in Großbritannien ansässigen Teams Envision Racing mit seiner erfolgreichen Antriebsstrang-Technologie aus.

Nach der bislang höchsten Punkteausbeute des Teams und dem Vize-WM-Titel von Mitch Evans in der Fahrerwertung hat das britische Team hart gearbeitet, um auch 2023 wieder um beide WM-Titel - bei den Fahrern und den Konstrukteuren - zu kämpfen.

James Barclay, Teamchef, Jaguar TCS Racing: "Der Tag der Teampräsentation ist immer ein stolzer und aufregender Moment für Jaguar TCS Racing. Und dieses Jahr mehr denn je, da wir in die Gen3-Ära der Formel E eintreten.

Die Saison 9 wird die bisher wettbewerbsintensivste und spannendste Saison werden. Der Jaguar I-TYPE 6 ist ein komplett neues elektrisches Rennauto, der Rennkalender wurde um ikonische Städte erweitert und unser neues Teamdesign hat das Auto in ein Kunstwerk verwandelt, das mit unserer modernen Luxusvision für Jaguar harmoniert.

Wir freuen uns sehr, Wolfspeed als unseren offiziellen Partner für Halbleiter im Team begrüßen zu dürfen. Ihre Expertise auf dem Sektor Siliziumkarbid-Technologie wird eine entscheidende Rolle bei der Leistung unseres Antriebsstrangs spielen.

Mit unserem Titelpartner Tata Consultancy Services sowie neuen und bestehenden Organisationen verfügen wir über ein beeindruckendes Portfolio an Partnern, die das Team unterstützen und ihr Fachwissen einbringen, um relevante nachhaltige Technologien voranzutreiben.

Während wir in unsere siebte Saison der Formel E gehen, sind wir als Team schon sehr weit gekommen. Doch Jaguar TCS Racing hat eine wichtige Rolle zu erfüllen, die über den Erfolg auf der Rennstrecke hinausgeht. Es bleibt ein Privileg, unseren Teil dazu beizutragen, dass sich Jaguar als reine Elektromarke neu erfindet.

Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in der vergangenen Saison erreicht haben. Wir haben unsere bisher beste Punkteausbeute eingefahren, aber wir wissen, dass wir noch besser werden können, und wir treten hier und heute an, um um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Wir haben Vertrauen in den Jaguar I-TYPE 6 und in die Stärke unseres talentierten Teams und ich freue mich auf die kommende Saison."

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Pilot #9: "Die letzte Saison war mein bislang bestes Jahr, mit dem Vize-Titel in der Fahrer-Wertung der WM. Daher wollen wir uns im neuen Jahr um einen weiteren Platz verbessern.

Der neue Jaguar I-TYPE 6 gibt uns viel mehr Möglichkeiten, mit mehr Leistung und Geschwindigkeit zu spielen, und das Team und ich haben unermüdlich daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir das Maximum herausholen und es zu unserem Vorteil nutzen. Die Formel E ist eine so hart umkämpfte Kategorie, aber ich kann es kaum erwarten, dass die Saison im Januar losgeht und wir um den Gewinn der Fahrer- und Team-Weltmeisterschaft kämpfen."

Sam Bird, Jaguar TCS Racing Pilot #10: "Die letzte Saison war für mich voller Höhen und Tiefen, und ich konnte sie aufgrund einer Verletzung nicht beenden. Ich habe die Saisonpause genutzt, um mich neu zu fokussieren. Ich komme gestärkt zurück und bin hungriger denn je, um für das Team gut abzuschneiden. Wir haben uns voll und ganz auf den Jaguar I-TYPE 6 konzentriert, und ich freue mich sehr darauf, in meiner dritten Saison mit dem Team wieder ins Rennen zu gehen und allen zu zeigen, was wir können."

Jay Cameron, Wolfspeed Senior Vice President und General Manager, Power Business: "Wolfspeed ist stolz darauf, seine Beziehung zu Jaguar Land Rover als offizieller Partner von Jaguar TCS Racing zu stärken. Unsere Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie im Jaguar I-TYPE 6 schafft ein 'Innovationslabor auf Rädern' zur Entwicklung einer gesteigerten Effizienz des Antriebsstrangs in einem Hochleistungs-Elektrofahrzeug.

Unsere Zusammenarbeit mit Jaguar TCS Racing in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft wird unser gemeinsames Ziel unterstützen, Innovationen von der Rennstrecke auf die Straße zu übertragen und Wolfspeed in die Lage versetzen, Jaguar TCS Racing als ultimativen Wettbewerber auf der Rennstrecke zu unterstützen."

