Moody's vergibt A2-Rating an Deutsche Leasing

Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat am 30. Dezember 2024 erstmalig ein Emittentenrating an die Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG (Deutsche Leasing) vergeben. Sie bewertet das Unternehmen mit dem Long-Term-Issuer-Rating A2/outlook stable und dem Short-Term-Issuer-Rating P-1. Mit dieser Ratingentscheidung in der Kategorie "Investment Grade" attestiert Moody's dem Unternehmen eine sehr hohe Bonität. Die von Moody's erteilte Ratingnote von A2 reflektiert die sehr enge Einbindung der Deutschen Leasing in die Sparkassen-Finanzgruppe.

Im Oktober 2024 hatte bereits Fitch (Fitch Ratings Ltd.) als erste Ratingagentur die Deutsche Leasing mit der Ratingnote "A+/Stable Outlook" bewertet.

Die Deutsche Leasing Gruppe ist der lösungsorientierte Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet vielfältige Finanzierungslösungen (Asset Finance) und ergänzende Dienstleistungen (Asset Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Angesichts der großen Transformationsthemen dieser Zeit begleitet das Unternehmen seine Kunden bei der Finanzierung von Wandel und Innovation - ob für die Dekarbonisierung, Digitalisierung oder für eine zukunftsfähige Infrastruktur. Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ist die Deutsche Leasing Gruppe als zentraler und international ausgerichteter Verbundpartner das Kompetenzzentrum für Leasing, Factoring und weitere alternative Finanzierungsformen. Die Sparkassen in Deutschland können in diesem Verbund ihren Unternehmens- und Firmenkunden je nach Bedarf Beratung oder speziell auf das jeweilige Investitionsvorhaben zugeschnittene Finanzierungsprodukte anbieten. Im internationalen Geschäft begleitet die Deutsche Leasing ihre Kunden aus Deutschland in über 20 Länder, darunter die wichtigsten Exportmärkte Europas, China und die USA, sowie Kanada und Brasilien. Seit über 60 Jahren erleichtert die Deutsche Leasing ihren mittelständischen Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem öffentlichen Sektor Investitionen in Innovation und Transformation.

