PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sky Deutschland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im Juli

Die Sky und WOW Highlights im Juli
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Im Juli 2026 starten auf Sky und WOW u.a.:

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Watson S2 (2.7.)
  • Bull S1-6 (2.7.)
  • Killer-Teenie aus gutem Hause (3.7.)
  • Die Welt der Haie - Erstaunliche Erkenntnisse (6.7.)
  • Königinnen, die die Welt veränderten S2 (7.7.)
  • Snapped: Wenn Frauen töten S36a (9.7.)
  • New York Homicide S3b (13.7.)
  • World War II: Im Gerichtssaal der Geschichte S1 (21.7.)
  • Law & Order S25 (21.7.)
  • Last Night Out - Die letzte Nacht S1 (23.7.)
  • Mystery Unsolved: The Adnan Syed Story (24.7.)
  • The Five Star Weekend S1 (25.7.)
  • Die Kennedy-Saga S1 (27.7.)
  • Murder Suspect: Unter Verdacht S1 (29.7.)
  • Sonderprogrammierung: Hai-Spezial auf Sky Nature (6.7.)

Filme

  • On a Wing and a Prayer (1.7.)
  • Die Unfassbaren 3 - Now You See Me (3.7.)
  • The Internship - Praktikum im Töten (4.7.)
  • John Wick: Kapitel 4 (5.7.)
  • Und dann kam Dad (5.7.)
  • Diablo (10.7.)
  • Anemone (11.7.)
  • Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen (18.7.)
  • Like A Complete Unknown (24.7.)
  • Osiris (25.7.)
  • Five Nights at Freddy's 2 (31.7.)
  • Sky Cinema Sylvester Stallone (ab 6.7.)
  • Sky Cinema Tom Hanks (ab 9.7.)

Pressekontakt:

Thomas Schöffner | Senior Manager, Content PR | T: +49 (0)173 7254664 | thomas.schoeffner@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sky Deutschland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Sky Deutschland
Weitere Storys: Sky Deutschland
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren