Die Sky und WOW Highlights im Juli
Unterföhring (ots)
Im Juli 2026 starten auf Sky und WOW u.a.:
Serien, Shows und Dokumentationen
- Watson S2 (2.7.)
- Bull S1-6 (2.7.)
- Killer-Teenie aus gutem Hause (3.7.)
- Die Welt der Haie - Erstaunliche Erkenntnisse (6.7.)
- Königinnen, die die Welt veränderten S2 (7.7.)
- Snapped: Wenn Frauen töten S36a (9.7.)
- New York Homicide S3b (13.7.)
- World War II: Im Gerichtssaal der Geschichte S1 (21.7.)
- Law & Order S25 (21.7.)
- Last Night Out - Die letzte Nacht S1 (23.7.)
- Mystery Unsolved: The Adnan Syed Story (24.7.)
- The Five Star Weekend S1 (25.7.)
- Die Kennedy-Saga S1 (27.7.)
- Murder Suspect: Unter Verdacht S1 (29.7.)
- Sonderprogrammierung: Hai-Spezial auf Sky Nature (6.7.)
Filme
- On a Wing and a Prayer (1.7.)
- Die Unfassbaren 3 - Now You See Me (3.7.)
- The Internship - Praktikum im Töten (4.7.)
- John Wick: Kapitel 4 (5.7.)
- Und dann kam Dad (5.7.)
- Diablo (10.7.)
- Anemone (11.7.)
- Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen (18.7.)
- Like A Complete Unknown (24.7.)
- Osiris (25.7.)
- Five Nights at Freddy's 2 (31.7.)
- Sky Cinema Sylvester Stallone (ab 6.7.)
- Sky Cinema Tom Hanks (ab 9.7.)
Pressekontakt:
Thomas Schöffner | Senior Manager, Content PR | T: +49 (0)173 7254664 | thomas.schoeffner@sky.de
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