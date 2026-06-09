Sky Deutschland

Zahlreiche exklusive Fußball-Dokumentationen zum Start der WM 2026 auf Sky und WOW

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Sky Documentaries bietet zur WM 2026 ein einzigartiges Angebot exklusiver Fußball-Dokumentationen

Sky Originals wie "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990", "Rudi Völler - Es gibt nur einen" und "Daum - Triumphe & Skandale"

Rückblicke auf legendäre WM-Turniere wie "Brasilien 2002 - Die wahre Geschichte", "WM 2006 - Italiens großes Comeback" und "Italia 90 - Vier Wochen verändern die Welt"

Dokus über herausragende Sportler wie "Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool", "Schmeichel" und "Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg"

Alle Inhalte sind jederzeit über Sky und WOW auf Abruf verfügbar

9. Juni 2026 - Pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 präsentiert Sky Documentaries allen Fans ein einzigartiges Angebot exklusiver Fußball-Dokumentationen: Etwa die Sky Original Doku "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990", die den emotionalen Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft aus dem Inneren der Mannschaft erzählt. Oder ganz persönliche Filme wie "Rudi Völler - Es gibt nur einen" und "Daum - Triumphe und Skandale", sowie internationale Highlights wie "Brasilien 2002 - Die wahre Geschichte" oder "WM 2006 - Italiens großes Comeback" über vergangene Turniere. Alle Doku-Titel stehen jederzeit auf Sky und WOW auf Abruf bereit.

Ein Sommer in Italien - Die WM 1990 (Sky Original Dokumentation, D 2026)

Eine der größten Sternstunden der deutschen Sportgeschichte. Unter Teamchef Franz Beckenbauer wachsen Fußball-Ikonen wie Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler oder Klaus Augenthaler bei der WM 1990 weit über sich hinaus. Das legendäre Duell mit den Niederlanden oder der emotionsgeladene Finalsieg gegen Argentinien - unvergessliche Gänsehaut-Momente. Außerdem schenkt der Sommer von 1990 Deutschland nach Jahrzehnten der Teilung wieder ein Wir-Gefühl und wird zum Symbol der Hoffnung.

Rudi Völler - Es gibt nur einen (Sky Original Dokumentation, D 2025)

Seit fast 50 Jahren prägt Rudi Völler den deutschen Fußball wie kaum ein anderer - als Spieler, Teamchef, Manager oder heute als Sportdirektor. Der Fangesang "Es gibt nur ein' Rudi Völler" ist längst ein geflügeltes Wort - und ein liebevoller Ausdruck seiner grenzenlosen Popularität. Erstmals gewährt Rudi Völler nun Einblicke in sein berufliches und auch sein privates Leben zwischen Verein und DFB, zwischen Leverkusen, Frankfurt und Rom, der Heimat seiner Ehefrau Sabrina.

Brasilien 2002 - Die wahre Geschichte (Dokumentation, GB 2022)

Angeführt von Weltstar Ronaldo holt die brasilianische Nationalmannschaft 2002 furios den WM-Titel. Mit exklusiven Szenen im Gepäck erzählt die Doku die einzigartige Geschichte der Seleção.

Italia 90 - Vier Wochen verändern die Welt (Dokuserie, 3 Teile, GB 2022)

Die Weltmeisterschaft 1990 in Italien steht vor der Tür. In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht das Team um WM-Organisator Luca Di Montezemolo, alle Austragungsorte rechtzeitig fertig zu bekommen.

WM 2006 - Italiens großes Comeback (Dokuserie, 4 Teile, IT 2022)

Ein handfester Fußballskandal im eigenen Land und bei der WM in Deutschland nur Außenseiter. Die Doku-Reihe erzählt die sensationelle Geschichte der italienischen Weltmeisterschaft 2006.

Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool (Dokuserie, 4 Teile, GB 2025)

Neue Doku über die letzte Saison von Jürgen Klopp beim FC Liverpool: Die vierteilige Dokuserie blickt auf die Erfolge des Kult-Trainers, seine Leidenschaft für den Fußball und den emotionalen Abschied im Jahr 2024.

Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg (Dokuserie, 4 Teile, GB 2023)

Ein Amerikaner kauft 2020 den angeschlagenen englischen Fußballverein FC Burnley. Mit Trainer Vincent Kompany gelingt dem Club in einer packenden Berg- und Talfahrt die Rückkehr an die Spitze. Vierteilige Dokuserie.

Super League - Die große Gier im Fußball (Dokumentation, UK 2021)

Im April 2021 präsentieren zwölf Spitzenklubs ihre Idee einer neuen Super League - bis Fanprotesten den Plänen ein abruptes Ende bereiten. Sky Doku über den Aufstieg und Fall des Fußballwettbewerbs.

Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball (Sky Original Dokuserie, 4 Teile, GB 2022)

Die Aussicht auf eine Karriere als Fußballprofi ist schwindend gering. Davon lassen sich die jungen Talente im rauen Süden Londons jedoch nicht entmutigen. Umringt von Sozialbauten setzen sie in den Fußballkäfigen alles daran, die Scouts großer Vereine zu überzeugen. Über eine Saison begleitet die Serie junge Spieler, die von einem besseren Leben für sich und ihre Familie träumen.

Daum - Triumphe & Skandale (Sky Original Dokumentation, D 2023)

Sky Original Dokumentation: Er führte den VfB Stuttgart zur Meisterschaft, provozierte im TV und stürzte über eine Kokain-Affäre: exklusive Einblicke in das Leben des legendären Bundesliga-Trainers Christoph Daum.

Angel City FC - Frauenfußball in prominenter Hand (Dokuserie, 3 Teile, US 2022)

Los Angeles' erstes Frauen-Fußballteam im Porträt: Die Eigentümerinnen des Klubs um Oscar-Preisträgerin Natalie Portman wollen mit dem Angel City FC eine neue Ära des Sports einleiten. Dreiteilige Dokumentarserie.

Meine Geschichte (Dokuserie, 162 Teile, D 2020)

In der Doku stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund. Wir blicken im Gespräch hinter die Kulissen der Sportler und Sportlerinnen oder der Sport-Persönlichkeiten wie Michael Ballack, Felix Magath, Jogi Löw, Oliver Bierhoff und Mehmet Scholl.

Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25 (Sky Original Dokuserie, 2 Teile, D 2025)

2-teilige Sky Original Doku-Serie: In der 2. Bundesliga spielen Vereine mit Millionen Fans und großer Historie. 2024/25 träumen Köln, Düsseldorf und Magdeburg vom Aufstieg. Welche Herausforderungen stehen ihnen bevor?

Mythos Borussia - Eine Legende wird 125 (Sky Original Dokuserie, 2 Teile, D 2025)

Sky Original Dokumentation: Günter Netzer und Lothar Matthäus prägten in den 70er- und 80er-Jahren die Glanzzeit von Borussia Mönchengladbach. Im Interview blicken sie auf die größten Erfolge zurück.

Schmeichel (Dokumentation, GB 2025)

Star-Torwart Peter Schmeichel im Porträt: Der dänische Fußballer blickt auf eine legendäre Karriere zurück. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des Triples 1999 mit Manchester United.

Berlusconi: Zum Siegen verdammt (Dokuserie, 3 Teile, USA 2025)

Sport, Macht und Politik: Die dreiteilige ESPN-Dokumentation beleuchtet Silvio Berlusconis Werdegang vom Immobilien- und Medienmogul zum Besitzer des A.C. Mailand und schließlich zum italienischen Ministerpräsidenten.

Deadline Day: Transfer-Krimi im Fußball (Dokuserie, 4 Teile, GB 2023)

Die Reportage zeigt, was Spielerberater tun und wie sie Fußballspieler am Markt vermitteln. Dabei geht es im Spitzenfußball um Millionen-Deals, wenn Spieler wie etwa Erling Haaland, Japhet Tanganga und Fabián Ruiz an neue Vereine vermittelt werden.

Ebenfalls bei Sky und WOW abrufbar (nicht exklusiv):

Kroos (Dokumentation, D 2019)

Fußballstar Toni Kroos ganz nah: mitreißende Doku, in der der sechsfache Champions-League-Sieger Einblick in seine Karriere von Bayern bis zu Real, sein Privatleben und das Fußballbusiness gewährt.

Schwarze Adler (Dokumentation, D 2021)

Die Dokumentation lässt erstmals schwarze Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft ihre persönlichen Geschichten erzählen. Ausgezeichnet u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Dokumentation/ Reportage sowie dem Grimme-Preis in der Kategorie Information & Kultur.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell