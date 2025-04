Sky Deutschland

Meister-Samstag für die Bayern? Dazu BVB, Leverkusen, Frankfurt und Leipzig live bei Sky Sport

Das "Tipico Topspiel der Woche" aus Frankfurt ab 17:30 Uhr mit Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga

2. Bundesliga: HSV - KSC, H96 - Köln und Kaiserslautern - Schalke 04 am Sonntag live

"Primetime Spezial - Zweitliga-Giganten vor der Bundesliga-Rückkehr" am Donnerstag um 18:30 Uhr auf Sky Sport News

Unterföhring, 23. April 2025 - Der FC Bayern könnte am Samstag die Meisterschaft perfekt machen - vorausgesetzt, die Münchner setzen sich gegen Mainz durch und Titelverteidiger Leverkusen lässt nach dem jüngsten 1:1 in St. Pauli auch gegen Augsburg Punkte liegen.

Zeitgleich richtet sich der Blick von Borussia Dortmund weiterhin auf die Champions-League-Ränge: Mit einem Auswärtssieg in Hoffenheim will der BVB den Rückstand auf Leipzig verkürzen - der aktuell Viertplatzierte ist erst am Abend beim Tabellendritten in Frankfurt gefordert.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Deutsche Bank Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Auf den möglichen Meister-Samstag stimmen zuvor bereits ab 14:00 Uhr Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann im "Tipico Countdown" ein.

Köln, HSV, Lautern und Schalke am Sonntag live

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 31. Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Freitagabend-Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg (Sky Experte: Torsten Mattuschka) steht am Samstagabend das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg an (Sky Experte: Simon Terodde). Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Aufstiegskampfs: Der Tabellenführer 1. FC Köln reist zu Hannover 96, Verfolger Hamburger SV empfängt den Karlsruher SC (Sky Experte: Sören Gonther). Zudem kommt es auf dem Betzenberg zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

18:30 Uhr: "Primetime Spezial - Zweitliga-Giganten vor der Bundesliga-Rückkehr" auf Sky Sport News

20:00 Uhr: "Matchplan" mit Eintracht Frankfurt - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

20:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Johannes Strate" auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Eintracht Frankfurt - RB Leipzig auf

Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live: "Tipico Topspiel der Woche" Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2

Super Sonntag:

12:45 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15:30 - 16:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga

16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga

17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Bochum - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit SV Werder Bremen - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchst

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.

