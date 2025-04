Sky Deutschland

Sky Original Doku "Rudi Völler - Die Dokumentation" (AT) startet im Herbst 2025 auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Sky Original Dokumentarfilm über einen der populärsten deutschen Fußballer

Zu Wort kommen neben Rudi Völler u.a. Wegbegleiter wie Lothar Matthäus, Oliver Kahn und Julian Nagelsmann

Eine Produktion von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland

"Rudi Völler - Die Dokumentation" (AT) im Herbst exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 9. April 2025 - Kurz vor Rudi Völlers 65. Geburtstag am kommenden Sonntag, 13. April, freut sich Sky Deutschland, bekannt geben zu können, aktuell gemeinsam mit Banijay Productions Germany ("Daum - Triumphe & Skandale") an der Sky Original Doku "Rudi Völler - Die Dokumentation" (AT) zu arbeiten.

Über "Rudi Völler - Die Dokumentation" (AT):

Eine Legende: Rudi Völler prägt seit fast fünf Jahrzehnten den deutschen Fußball so entscheidend wie kaum jemand zuvor und ist schon lange eine der beliebtesten Persönlichkeiten Deutschlands. Ob heute als DFB-Sportdirektor oder früher als Spieler, Teamchef oder Manager: Egal, wo er auftaucht, die Menschen mögen ihn. "Es gibt nur ein' Rudi Völler" ist nicht nur ein bekannter Fangesang, sondern Ausdruck dafür, wie einzigartig seine Laufbahn und insbesondere seine Popularität sind.

Rudi Völler ist ein Phänomen unserer Zeit und derzeit als Sportdirektor maßgeblich an der wieder gestiegenen Popularität und dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft beteiligt. In einer abwechslungsreichen Sky Original Dokumentation erzählt "Ruuudi" nicht nur unterhaltsame Anekdoten aus seiner Karriere, sondern gewährt auch exklusive Einblicke in sein Leben zwischen DFB und Rom, der Heimat seiner Ehefrau Sabrina. Zudem ergründen Wegbegleiter wie Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder Julian Nagelsmann, wie Rudi Völler zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Deutschen wurde.

Dazu Rudi Völler: "Ob als Spieler, als Verantwortlicher bei Bayer Leverkusen oder während meines Wirkens in verschiedenen Funktionen für den DFB: Als Partner der Bundesliga ist Sky seit meiner Rückkehr nach Deutschland in den vergangenen 30 Jahren ein ständiger Wegbegleiter. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt mit Sky eine Doku umsetzen zu dürfen, die exklusive Einblicke in mein Leben und meine Karriere zeigt."

Nico Gammella, Executive Producer Sky Deutschland: "Rudi Völler ist eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball. Mit seiner sympathischen Art und seinen Erfolgen als Spieler, Trainer und Funktionär begeistert er seit Jahrzehnten die Fans. Wir freuen uns sehr, das spannende Doku-Projekt mit ihm umzusetzen. Der Film liefert ungewohnte Einblicke in seine einzigartige Karriere: von seinen Anfängen bei den Kickers Offenbach, über den Gewinn des Weltmeistertitels als Spieler 1990 bis hin zu seiner heutigen Tätigkeit als Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft. Auch auf private Momente abseits der Fußball-Bühne dürfen sich alle Fans auf Sky und WOW freuen."

Arno Schneppenheim, Geschäftsführer Banijay Productions Germany: "Wir freuen uns, dass wir nach dem so erfolgreichen wie ergreifenden Film über den mittlerweile leider verstorbenen Christoph Daum die nächste große Fußball-Doku für Sky produzieren dürfen. Als 17-jähriger hat Rudi Völler seine unvergleichliche Karriere einst gestartet - nun wird er 65 und es ist lang noch nicht Schluss. Die Doku wird auch dank bislang teils noch nicht veröffentlichten Archivmaterials definitiv ein Fest für Fußballromantiker, aber auch für all diejenigen interessant, die einen der beliebtesten Deutschen mal von einer ganz anderen, persönlichen Seite kennenlernen möchten. Rudi und Sky, das ist ein unschlagbares Match."

"Rudi Völler - Die Dokumentation" (AT) wird von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Produzent für Banijay Productions Germany ist Arno Schneppenheim. Executive Producer für Banijay Productions ist Marc Schlömer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella.

