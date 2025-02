Sky Deutschland

"Obrigrado Mágico!" Diegos Abschiedsspiel live auf Sky Sport News sowie frei empfangbar auf den digitalen Plattformen von Sky Sport

Samstag, 22. März ab 17.30 Uhr auf Sky Sport News sowie frei empfangbar auf skysport.de, der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal

Michael Leopold moderiert, Hansi Küpper kommentiert

Alexander Rösner, Sky Sport Chefredakteur: "Nehmen Fußballfest zum Anlass, neue redaktionelle Ideen und innovative Produktionselemente umzusetzen"

Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 28. Februar 2025 - Am Samstag, 22. März steigt im Weserstadion Diegos Abschied von der großen Fußballbühne. Für alle Fußballfans, die keine Tickets für das ausverkaufte Fußballfest bekommen haben, gibt es tolle Nachrichten: Sky Sport überträgt die Partie live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga. Zudem ist das Spiel frei empfangbar auf skysport.de, der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal.

Zahlreiche Werder-Legenden und internationale Fußball-Ikonen sagen gemeinsam: "Obrigado Mágico". Pünktlich zum 40. Geburtstag Diegos steht nun auch die Anstoßzeit für die Partie fest. Das Spiel beginnt um 18:00 Uhr, die Sky Übertragung startet bereits ab 17.30 Uhr. Kommentieren wird Hansi Küpper, die Moderation aus Bremen übernimmt Michael Leopold.

Zugleich nutzt Sky Sport das Ereignis, innovative Konzepte in der Berichterstattung umzusetzen - beispielsweise sind Interviews mit den Torhütern sowie auf der Spielerbank während des Spielgeschehens geplant.

Alexander Rösner, Sky Sport Chefredakteur: "Diego ist eine Legende der Fußball-Bundesliga. Seine atemberaubende Technik hat uns immer wieder unvergesslichen Momente beschert. Wir sind stolz, dass Sky Diegos Abschied produzieren und übertragen darf und nehmen dieses Fußballfest zum Anlass, neue redaktionelle Ideen und innovative Produktionselemente umzusetzen. Das wird ein spannender Innovationscase für die kommende Bundesligasaison."

Die Bundesliga ab Sommer bei Sky Sport - von Freitag bis Sonntag keine Sekunde verpassen

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Exklusiv sind 80 Prozent aller Live-Spiele in voller Länge. Los geht das Bundesliga-Wochenende mit dem Freitagabendspiel, gefolgt von allen Spielen am Samstagnachmittag und dem anschließenden "Topspiel der Woche" am Samstagabend. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer direkt nach Abpfiff ab 17:30 Uhr in voller Länge. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz.

