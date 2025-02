Sky Deutschland

Die Motoren heulen wieder auf: die Testtage der Formel 1 in Bahrain von Mittwoch bis Freitag live bei Sky Sport

Sky Sport F1 berichtet an allen drei Tagen von 8:00 bis 17:00 Uhr live, 27 Stunden insgesamt

Sascha Roos und Olivier Zwartyes kommentieren, die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock geben ihre Einschätzungen ab

Alle Live-Übertragungen an allen drei Tagen auch auf Sky Sport UHD

Den kompletten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 25. Februar 2025 - In zweieinhalb Wochen startet die Formel 1 in ihre 76. Saison. Bevor es um die ersten Punkte des neuen Jahres geht, bekommen die Fans bereits in dieser Woche einen ersten Eindruck dessen, was das neue Jahr in der Königsklasse bringt, wenn von Mittwoch bis Freitag bei den Testfahrten in Bahrain die Motoren der zehn Teams endlich wieder aufheulen.

Ab 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr überträgt Sky Sport F1 das Geschehen auf dem Bahrain International Circuit an allen drei Tagen live, inklusive der täglichen Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs ab 12:00 Uhr. Insgesamt können Fans 27 Stunden live dabei sein. Sämtliche Live-Übertragungen stehen zusätzlich auch auf Sky Sport UHD zur Verfügung.

Sascha Roos und Olivier Zwartyes kommentieren, die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock geben ihre Einschätzungen ab. Darüber hinaus fungieren u. a. Tim Tramnitz und Peter Hardenacke als Co-Kommentatoren.

Am Wochenende des 14. bis 16. März startet die Formel 1 dann in die neue Saison. Das Auftaktrennen in Australien wird live und exklusiv auf Sky Sport F1 zu sehen sein. Auch 2025 wird nur Sky Sport alle 24 Grand-Prix-Wochenenden der Saison vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live übertragen.

