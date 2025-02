Sky Deutschland

Dritte Staffel des Sky Originals "Gangs of London" startet am 20. März

Alle acht Episoden "Gangs of London" Staffel 3 sind ab 20. März exklusiv auf Sky und mit WOW zum Streamen verfügbar

Mit Sopé Dìrísù, Joe Cole, Michelle Fairley, Lucian Msamati und Brian Vernel und vielen mehr

Die Staffeln 1 und 2 sind ebenfalls auf Sky und mit dem Streamingdienst WOW abrufbar

24. Februar 2025 - Das nächste Kapitel der "Gangs of London"-Saga beginnt: Sky verkündet heute, dass die dritte Staffel des preisgekrönten Sky Originals am 20. März startet. Alle acht neuen Episoden von "Gangs of London" sind dann exklusiv auf Sky und mit WOW zum Abruf verfügbar, sowie linear über Sky Atlantic zu sehen.

Über "Gangs of London":

In der dritten Staffel stürzt ein fataler Verrat London ins Chaos. Eine mit Fentanyl gestreckte Kokain Lieferung hat Hunderte von Menschen getötet. Die Gangs stehen vor größeren Herausforderungen, denn je und finden sich zwischen dem Drang nach Rache und einem puren Überlebenskampf wieder.

In den neuen Episoden treffen beliebte Charaktere der Serie auf neue Gesichter, die durch Blutsbande verbunden sind. Es warten brutale Machtkämpfe, überraschende Allianzen und erbitterte Rivalitäten.

Der ehemalige Undercover-Polizist Elliot, der inzwischen selbst Teil einer Gang ist, findet sich in seiner neuen Rolle als Spitzenkrimineller an der Seite der Dumanis ein. Doch das Spiking in London bringt ihre Geschäfte durcheinander. Der Wallace-Clan, Luan, Lale und die Straßenbanden sehen sich mit verheerenden Konsequenzen konfrontiert, als persönliche Rachegelüste mit den professionellen Machtkämpfen kollidieren und in brutale Revierkämpfe eskalieren.

Im rücksichtslosen Kampf um die kriminelle Unterwelt Londons ist keiner sicher. Der Kokainvorfall war kein Unfall - es war ein kalkulierter Angriff. Aber wer hat hier die Fäden in der Hand?

Über den Cast:

Zum wiederkehrenden Cast gehören Sopé Dìrísù als Elliot Carter, Joe Cole als Sean Wallace, Michelle Fairley in der Rolle der Marian Wallace, Lucian Msamati als Ed Dumani und Brian Vernel als Billy Wallace und Narges Rashidi als Lale. Außerdem kehren in Staffel 3 auch Pippa Bennett-Warner als Shannon Dumani, Asif Raza Mir als Asif Afidi, Orli und Eri Shuka als Luan und Mirlinda Dushaj, Jahz Armando als Saba und Fady Elsayed als Faz zurück. Zu den neuen Darstellern gehören Andrew Koji, Richard Dormer und T'Nia Miller sowie die Gaststars Phil Daniels, Ruth Sheen und Mat Fraser.

Über die Produktion:

"Gangs of London" ist eine Produktion von Vice Studios Pulse Films. Die preisgekrönte Serie wurde von Gareth Evans und Matt Flannery entwickelt. Peter McKenna ist Author der Serie, Kim Hong Su führt Regie. Farren Blackburn und Tessa Hoffe werden Teil der Serienproduktion als Regisseur:innen.

Ausstrahlung:

Neben den beiden vorherigen Staffeln sind die neuen Folgen der dritten Staffel von "Gangs of London" ab 20. März auf Sky und WOW verfügbar, sowie linear über Sky Atlantic zu sehen.

