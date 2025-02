Sky Deutschland

"The Last of Us" startet am 14. April auf Sky und WOW in Staffel 2

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die sieben neuen Episoden starten wöchentlich exklusiv auf Sky und WOW, nur einen Tag nach US-Ausstrahlung

Die Emmy®-prämierte Drama-Serie folgt in den neuen Episoden Joel und Ellie fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel

Zum Cast gehören unter anderem wieder Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna und Rutina Wesley

"The Last of Us" basiert auf dem gefeierten Videospiel-Franchise, das von Naughty Dog für die Playstation entwickelt wurde

Das neue Teaser Poster finden Sie hier

Verfügbares Pressematerial zur neuen Staffel finden Sie hier

Die erste Staffel von " The Last of Us" ist weiterhin bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar

20. Februar 2025 - Jeder Weg hat seinen Preis: Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "The Last of Us" kommt am 14. April nach Deutschland. Die sieben neuen Episoden starten wöchentlich einen Tag nach US-Ausstrahlung exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky Atlantic.

Unterföhring, 20. Februar 2025 - Jeder Weg hat seinen Preis: Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "The Last of Us" kommt am 14. April nach Deutschland. Die sieben neuen Episoden starten wöchentlich einen Tag nach US-Ausstrahlung exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky Atlantic.

Über "The Last of Us":

Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel holt die Vergangenheit Joel und Ellie wieder ein. Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten.

In der neuen Staffel kehren unter anderem Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zum Cast von "The Last of Us" zurück. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellerinnen und Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O'Hara hat in der neuen Staffel einen Gastauftritt.

Die Emmy®-prämiere Drama-Serie basiert auf dem gefeierten Videospiel-Franchise, das von Naughty Dog für die PlayStation®-Konsole entwickelt wurde. Als Autoren und Executive Producer der Serienadaption "The Last of Us" zeichnen Craig Mazin und Neil Druckmann verantwortlich. Die Serie ist eine Koproduktion mit Sony Picture Television. Als weitere Executive Producer fungieren Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells. Hailey Gross ist ebenfalls Autorin sowie Co-Executive Producer. Weitere involvierte Produktionsfirmen sind PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog.

Ausstrahlung:

Die neue Staffel von " The Last of Us " ist ab 14. April exklusiv auf Sky und mit WOW zu sehen, sowie linear auf Sky Atlantic. Neue Episoden der siebenteiligen Staffel folgen wöchentlich. Die erste Staffel steht auf Abruf auf Sky und mit WOW zur Verfügung.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und y.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell