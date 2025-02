Sky Deutschland

Der Kampf um die beiden letzten Plätze im DFB-Pokal-Halbfinale: Bielefeld gegen Bremen am Dienstag und Leipzig gegen Wolfsburg am Mittwoch live bei Sky Sport

Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Viertelfinal-Begegnungen jeweils ab 20:15 Uhr live

Die Partie RB Leipzig - VfL Wolfsburg überträgt Sky Sport live und exklusiv und auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR

Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 24. Februar 2025 - Nachdem der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen bereits vor drei Wochen ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen konnten, werden in dieser Woche die beiden verbliebenen Tickets für die Runde der letzten Vier vergeben. Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Paarungen jeweils ab 20:15 Uhr live.

Am Dienstag begrüßt Moderatorin Patrick Wasserziehr die Zuschauer auf der Alm in Bielefeld. Der letzte verbliebene unterklassige Verein konnte in der laufenden Pokal-Saison bereits Hannover 96, Union Berlin und den SC Freiburg ausschalten. Gegen Werder Bremen will die Arminia für die nächste große Überraschung sorgen. Die Werderaner träumen ihrerseits von der ersten Finalteilnahme seit 15 Jahren und wollen in Bielefeld den nächsten Schritt Richtung Berlin machen. Martin Groß kommentiert die Partie.

Tags darauf führt Yannick Erkenbrecher durch den Pokalabend in Leipzig. Mit RB Leipzig empfängt dann der Pokalsieger von 2022 und 2023 den Titelträger von 2015 aus Wolfsburg. Wolff Fuss kommentiert das Spitzenspiel des Viertelfinals, das Sky Sport live und exklusiv überträgt.

Die Begegnung steht neben der üblichen Live-Übertragung auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR zur Verfügung.

Der DFB-Pokal 2024/25 bei Sky Sport

Wie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Halbfinale am 1. und 2. April, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt.

Zudem ist Sky auch der Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele. Das Halbfinale steht am 22. und 23. März auf dem Programm, das Finale in Köln am 1. Mai.

Den DFB-Pokal mit Sky Stream live erleben

Alle Live-Übertragungen des DFB-Pokals bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Die Bundesliga ab Sommer bei Sky Sport - von Freitag bis Sonntag keine Sekunde verpassen

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Exklusiv sind 80 Prozent aller Live-Spiele in voller Länge. Los geht das Bundesliga-Wochenende mit dem Freitagabendspiel, gefolgt von allen Spielen am Samstagnachmittag und dem anschließenden "Topspiel der Woche" am Samstagabend. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer direkt nach Abpfiff ab 17:30 Uhr in voller Länge. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals diese Woche live bei Sky Sport

Dienstag:

20:15 Uhr: Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch:

20:15 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event sowie Sky Sport UHD

