Arsenal gegen ManCity im "Match of the Week" am Sonntag - die Premier League live bei Sky Sport

FC Arsenal - Manchester City am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein - Jonas Friedrich kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

FC Chelsea - West Ham United: Das London-Derby am Montagabend ab 20:50 Uhr ebenfalls in UHD

Women's Super League: Drei Partien am Wochenende live, u.a. Manchester City gegen FC Arsenal

Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de und in der Sky Sport App

Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 31. Januar 2025 - Omar Marmoush feierte am vergangenen Spieltag einen gelungenen Einstand bei Manchester City. Die Cityzens bezwangen den FC Chelsea mit 3:1 und zogen durch den Sieg an den Blues in der Tabelle vorbei. Neben dem Neuzugang aus Frankfurt war es insbesondere Erling Haaland sowie dem wiedererstarkten Phil Foden zu verdanken (Foden gelang in den vergangenen vier Premier League Partien sechs Tore), dass sich die Guardiola-Elf nach dem Spiel wieder auf Platz vier befand, der bekanntlich zur Champions League Teilnahme berechtigt.

Das vorzeitige Aus in der aktuellen Königsklasse-Saison konnte City mit dem 3:1 über Brügge unter der Woche ebenfalls noch abwenden. Mit entsprechend neuem Selbstbewusstsein geht es nun am Sonntag ins Spitzenspiel beim Zweitplatzierten FC Arsenal. Die Gunners mit Nationalspieler Kai Havertz wollen hingegen unbedingt an Tabellenführer Liverpool, der bereits am Samstagnachmittag in Bournemouth (seit elf Spielen ungeschlagen) gastiert, dranbleiben.

Ab 17:00 Uhr begrüßt am Sonntag Jonas Friedrich mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein die Zuschauer zum "Match of the Week", das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird.

Den Auftakt des 24. Spieltags bestreiten Nottingham Forrest - die Tricky Trees befinden sich weiterhin sensationell auf dem 3. Tabellenplatz, kassierten jedoch zuletzt im Duell der beiden Überraschungsteams gegen Bournemouth eine herbe 0:5-Klatsche - und das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion.

Den Abschluss bilden am Montagabend der FC Chelsea und West Ham United. Das London-Derby überträgt Sky Sport zusätzlich in UHD.

Der 24. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: AFC Bournemouth - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United - FC Fulham live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

20:30 Uhr: Highlights des 24. Spieltags auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

12:50 Uhr: WSL: Manchester City - FC Arsenal live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Manchester United - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Brentford - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 6

15:20 Uhr: WSL: Aston Villa - FC Chelsea live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: "Match of the Week" FC Arsenal - Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: "What a Strike! Highlight-Show", 24. Spieltag, live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:35 Uhr: WSL: Tottenham Hotspur - Manchester United live auf Sky Sport 2

Montag:

16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: "Monday Night Football" live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

20:50 Uhr: FC Chelsea - West Ham live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

