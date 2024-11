Sky Deutschland

Weihnachten bei Sky und WOW: Über 30 X-Mas-Hits, dazu Blockbuster wie "Fall Guy" als Premieren und neue packende Dokus

Top Filmpremieren wie "Fall Guy", "The Equalizer 3 - The Final Chapter", "A Quiet Place: Tag Eins" und "Die Herrlichkeit des Lebens"

Exklusive Serien- und Dokustarts mit "The Franchise", dem Sky Original "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten", und der packenden Dokumentation "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz"

Pop-up Channel Sky Cinema Best of 2024 mit den erfolgreichsten Filmen des Jahres wie "Dune: Part Two", "Kung Fu Panda 4" und "The Beekeeper" und "The Zone of Interest"

Pop-up Sender Sky Cinema Christmas mit über 30 Weihnachtshits wie "Der Grinch", "Wonka", "Das Wunder von Manhattan", "Bad Santa 2", "Charlie und die Schokoladenfabrik", "Der Polarexpress", "Jack Frost" und "Buddy der Weihnachtself", alle bereits ab 1. Dezember auf Abruf

Die Weihnachtsfilme sowie alle weiteren Hits auf Sky und WOW auch auf Abruf

28. November 2024 - Passend zur Weihnachtszeit zeigt Sky auch in diesem Jahr wieder eine außergewöhnliche Auswahl exklusiver Filme, Serien und Shows. Zahlreiche Klassiker und neuere Hits bieten fantastische Unterhaltung für gemütliche Winterabende zuhause auf dem Sofa.

Zur Einstimmung auf die besinnliche Zeit gibt's die beliebtesten Weihnachtsfilme bereits ab dem 1. Dezember auf Sky und WOW auf Abruf. Über dreißig X-Mas-Hits von Klassikern wie "Das Wunder von Manhattan", "Wir sind keine Engel" und "Die Geister, die ich rief..." über romantische Blockbuster wie "Tatsächlich... Liebe" und "Liebe braucht keine Ferien" bis hin zu unterhaltsamen Komödien wie "Schöne Bescherung", "Die Familie Stone - Verloben verboten" und "Versprochen ist Versprochen" bietet Sky jung und alt die Möglichkeit sich auf die Festtage einzustimmen. Auf dem Sender " Sky Cinema Christmas" laufen die Weihnachtsgeschichten vom 16. bis 26. Dezember dann auch rund um die Uhr. Dazu gibt es nur auf dem Weihnachtssender auch noch Publikumslieblinge wie das "Kevin allein zu Hause"-Double-Feature oder die "Sissi"-Trilogie, die auf Sky Cinema Christmas zu sehen.

Im Advent und zu den Weihnachtsfeiertagen zeigt Sky außerdem die größten Kinohits, Serien und Dokus als exklusive Neustarts. Egal ob Filmpremieren wie "Fall Guy" (ab 25.12), "The Equalizer - The Final Chapter" (ab 26.12.), "Die Herrlichkeit des Lebens" (12.12.) oder "A Quiet Place: Teil Eins" (20.12.), Serien wie die Satire "The Franchise" (6.12.) mit Daniel Brühl und Himesh Patel, in der sie die missratene Produktion eines Superhelden-Blockbusters retten müssen oder die Sky Original Dokumentationen "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten" (9.12.) und "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" (19.12.) - Bei dieser Auswahl ist für jeden was dabei.

Auf die top Film-Highlights des Jahres 2024 kann man sich auf Sky und WOW an Weihnachten ebenfalls freuen. Ein eigener Sender garantiert mit epischen Meisterwerken wie "Dune: Part Two", Action-Krachern wie "The Beekeeper", Arthouse-Hits wie "The Zone of Interest" oder erfolgreichen Animationskomödien wie "Kung Fu Panda 4" für fabelhafte Feiertagsunterhaltung für die ganze Familie. Natürlich alles ebenfalls auch jederzeit auf Abruf!

Wer die Mega-Serienhits des Jahres 2024 wie "House of the Dragon" Staffel 2, "The Penguin" und "True Detective: Night Country" Staffel 4 von HBO oder die Sky Originals "The Tattooist of Auschwitz" und "The Day of the Jackal" über Sky und WOW nachholen oder erstmals sehen möchte, findet an den Festtagen ebenfalls sein ideales zuhause bei Sky und WOW.

Um in zauberhafte Stimmung zu kommen, gibt es im Dezember einen eigenen Sender für die "Harry Potter"-Filmreihe als Bonus on top: Alle acht "Harry Potter"-Filme sind zusammen mit den beiden ersten "Phantastische Tierwesen"-Hits und dem "Harry Potter 20th Anniversary Special Return to Hogwarts" rund um Weihnachten über Sky und WOW abrufbar.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas:

A Christmas Number One

Bad Santa 2

Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück

Buddy - Der Weihnachtself

Charlie und die Schokoladenfabrik

Das Wunder in der 8. Strasse

Das Wunder von Manhattan

Der Grinch (Realverfilmung von 2000)

Der Grinch (Animationsfilm von 2018)

Der Polarexpress

Die Familie Stone - Verloben verboten!

Die Geister, die ich rief...

Der Junge namens Weihnacht

Eine wüste Bescherung

Gremlins - Kleine Monster

Fröhliche Weihnachten

Happy Christmas

Jack Frost

Last Train to Christmas

Liebe braucht keine Ferien

Mein Schatz, unsere Familie und ich.

Mein Weihnachtswunsch

Schöne Bescherung

Surviving Christmas

Tatsächlich...Liebe

Versprochen ist versprochen

Wild Christmas

Wir sind keine Engel (1989)

Wir sind keine Engel (1955)

Wonka

