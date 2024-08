Sky Deutschland

Zurück aus der Sommerpause: Die Formel 1 mit dem Großen Preis der Niederlande samt Sky Next Generation live auf Sky Sport

Vorberichte am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Sky Next Generation ab 14:15 Uhr auf Sky Sport Top Event: Kids-Reporter Luis (12) und Tamira (14) kommentieren gemeinsam mit Frank Buschmann und Formel 3-Fahrer Tim Tramnitz - Felix (11) berichtet live von der Strecke

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke

Darüber hinaus: Die F1 Academy und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Außerdem: Der Sky Grid Walk aus Zandvoort am Sonntag ab 14:30 Uhr für jedermann frei empfangbar im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf Instagram und TikTok

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit gestern verfügbar

Fans können den gesamten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1

Unterföhring, 21. August 2024 - Die Königsklasse des Motorsports ist aus der Sommerpause zurück und Weltmeister Max Verstappen darf sich auf sein Heimspiel im niederländischen Zandvoort freuen, schließlich ist der Küstenort westlich von Amsterdam für seine euphorischen und lautstarken Fans bekannt. Gepaart mit der durch schnelle und scharfe Kurven geprägten Rennstrecke ist somit für reichlich Spektakel auf dem direkt an der Nordsee und inmitten der Dünen gelegenen Circuit Park Zandvoort gesorgt.

Zumal die Formel 1 weiterhin sehr spannend bleibt. Zwar führt Verstappen die Fahrerwertung derweil noch an, Lando Norris, dessen Teamkollege Oscar Piastri sowie Charles Leclerc üben jedoch gewaltig Druck auf Red Bull aus. Zudem fuhr zuletzt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton in Spa seinen zweiten Sieg innerhalb von drei Rennen ein.

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Zandvoort live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Sky Next Generation mit Felix, Luis und Tamira auf Sky Sport Top Event

Darüber hinaus sind beim Start der zweiten Saisonhälfte die Kids Reporter Felix (11), Luis (12) und Tamira (14) dabei. Die Nachwuchsreporter werden ganz nah dran sein - an Fahrern, Teams sowie dem gesamten Formel 1 Zirkus - besondere Eindrücke übermitteln und Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Das Rennen kommentieren Tamira und Luis an der Seite von Frank Buschmann und Formel 3-Fahrer Tim Tramnitz. Felix wird live von der Strecke in Zandvoort berichten. Die einzigartige Livesport-Übertragung speziell für Kinder und Familien beginnt am Sonntag um 14:15 Uhr auf Sky Sport Top Event.

Der Sky Grid Walk aus Zandvoort am Sonntag ab 14:30 Uhr für jedermann frei empfangbar im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf Instagram und TikTok

Eine halbe Stunde vor Rennstart liefert Sky Sport außerdem nochmals ganz besondere Eindrücke aus Zandvoort. Imke Salander und F1-Academy-Fahrerin Carrie Schreiner werden während der Grid Phase durch die Startaufstellung gehen und ermöglichen allen Formel 1-Fans die unvergleichliche Atmosphäre von Fahrern, Teams und Fans in der Staraufstellung live zu erleben. Hierbei gehen sie kurz vor dem Start vorbei an Boliden, Fahrern, besuchen das Safety-Car und halten nach VIPs Ausschau.

Ab 14:30 Uhr startet der kostenlose Stream am Sonntag auf skysport.de und in der Sky Sport App. Auch die @skysportformel1-Community kann auf Instagram und TikTok live mit dabei sein.

Die Formel 1 mit Sky Stream live erleben

Alle Formel 1 Rennen sowie alle weiteren Motorsportrennen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Sendeplan für den Großen Preis der Niederlande auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 22.8.:

16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:15 - 20:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 23.8.:

10:10 - 11:00 Uhr: F1 Academy - 1. Freies Training

12:15 - 14:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

14:30 - 15:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

15:45 - 17:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

17:30 - 18:20 Uhr: F1 Academy - 2. Freies Training

Samstag, 24.8.:

10:15 - 10:55 Uhr: F1 Academy - Qualifying

11:15 - 13:00 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training

14:30 - 16:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

16:30 - 17:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

17:00 - 17:50 Uhr: F1 Academy - 1. Rennen

Sonntag, 25.8.:

10:35 - 11:25 Uhr: F1 Academy - 2. Rennen

11:50 - 12:40 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup - Rennen

13:30 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

14:55 - 16:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

16:45 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz

Sky Next Generation:

14:15 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Sky Next Generation: Vorberichte auf Sky Sport Top Event

14:55 - 17:00 Uhr: Formel 1 - Sky Next Generation: Rennen auf Sky Sport Top Event

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

