Sky Deutschland

"#StimmeFürVielfalt - 365 Tage im Jahr!": der große Thementag zum Diversity Day am 28. Mai 2024 auf Sky Sport News

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sky Sport News widmet sich am Dienstag dem Thema Vielfalt und Diversität im Sport

Exklusives Interview: die inklusive Sky Sport Reporterin Anna Schmalhofer traf Bundestrainer Julian Nagelsmann

Schwerpunktthemen "Homosexualität im Profifußball", "Die offenen Spiele: Paralympics in Paris", "Vielfalt im Stadion: Queere Fans", "Breakdance als Brückenbauer", "Inklusion durch Fußball" mit zahlreichen Gästen im Studio und per Schalte

Der Diversity Day auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social Media Plattformen von Sky

Diversity Day auch über Sky Sport hinaus: zahlreiche Serien-, Film und Show-Highlights auf Sky Cinema Highlights und auf Sky Replay, unter anderem die Premiere von "Wochenendrebellen" mit Florian David Fitz

Unterföhring, 24. Mai 2024 - Unter dem Motto "Stimme für Vielfalt - 365 Tage im Jahr" wird Sky Sport am Diversity Day 2024 am Dienstag die vielfältigen Themen innerhalb der verschiedenen Diversitätsdimensionen darstellen. In Form von Beiträgen, Filmen sowie durch Gespräche mit Athletinnen, Funktionären und Experten werden ein tieferes Verständnis für aktuelle Problemen geschaffen und Wege zur Verbesserung aufgezeigt. Neben dem Programm von Sky Sport News wird der Diversity Day auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Plattformen von Sky Sport begleitet.

Unter anderem traf Anna Schmalhofer Julian Nagelsmann für ein exklusives Interview. Die inklusive Sky Sport Reporterin sprach mit dem Bundestrainer über die Kadernominierung, Reaktionen von Nicht-Nominierten und Inklusion im Fußball.

Außerdem sind über den Tag hinweg zahlreiche Gäste bei Sky Sport News im Studio und zugeschaltet, um über diverse Themenschwerpunkte zu sprechen. Der große Thementag zum Diversity Day 2024 am Dienstag, 28. Mai beginnt ab 12:00 Uhr auf Sky Sport News:

12:05 Uhr: "Inklusion durch Fußball" mit Marco Pisacreta (Inklusionsaktivist) und Sky Reporter Dennis Bayer

12:20 Uhr: Anna Schmalhofer (inklusive Reporterin) trifft Bundestrainer Julian Nagelsmann

14:00 Uhr: "Breakdance als Brückenbauer" mit Said Sankofa (in München lebender uigurischer Breakdancer) und Jilou Rasul (Deutsche Meisterin im Breakdance)

14:30 Uhr: "Vielfalt im Stadion: Queere Fans" mit Julia Monro (Beraterin und Referentin für geschlechtliche Vielfalt) und Fußballfan Anny Nadollek

15:30 Uhr: "Die offenen Spiele: Paralympics in Paris" mit Weitspringer/Sprinter Marcus Rehm und Weitspringerin/Sprinterin Nele Moos

18:30 Uhr: "Homosexualität im Profifußball" mit Christian Rudolph (Leiter der DFB Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) und Julia Monro

Sky Sport News - Mehr als Sportnachrichten

Sky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).

Diversity Day auch über Sky Sport hinaus

Neben dem umfangreichen Programm auf Sky Sport News werden zahlreiche Serien-, Film und Show-Highlights passend zum Diversity Day auf Sky Cinema Highlights und auf Sky Replay zu sehen sein, unter anderem die Premiere des Filmhits "Wochenendrebellen" mit Florian David Fitz. Alle Inhalte stehen über Sky Q und WOW auch auf Abruf zur Verfügung.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell