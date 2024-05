Sky Deutschland

Das komplette Rennwochenende der MotoGP(TM) in Katalonien live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt rund 20 Stunden live aus Barcelona und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2(TM) und Moto3(TM) sowie das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE(TM) live

Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Lukas Gajewski kommentiert mit Gast-Expertin Sabine Holbrook am Samstag sowie Sky Experte Lukas Tulovic am Sonntag die Rennen aller Klassen sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3

Motorsport-Wahnsinn bei Sky Sport: neben der MotoGP überträgt Sky Sport an diesem Wochenende auch den Formel 1 Grand Prix von Monaco und das legendäre Indianapolis 500 - insgesamt 45 Stunden live

MotoGP 2024 bei Sky Sport: Nur bei Sky und WOW können Motorsportfans alle 21 Grand-Prix-Wochenenden und mit rund 370 Stunden mehr als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live erleben

Unterföhring, 23. Mai 2024 - Zwei Wochen nachdem insgesamt knapp 300.000 Zuschauer beim Rennwochende in Le Mans eine neue historische Rekordmarke setzten, erwartet MotoGP-Fans das nächste Highlight. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya steht das zweite der vier Rennen in Spanien auf dem Programm.

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über Stunden 20 live vom sechsten Grand-Prix-Wochenende der Saison in Spanien.

Für Lokalmatador und Sechsfach-Champion Marc Márquez wäre es der perfekte Ort, um über zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Sieg endlich wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen. Seine spektakuläre Aufholjagd in Le Mans, als er von Startplatz 13 auf Platz zwei fuhr, macht seinen Fans zumindest Hoffnung. Zwei weitere Katalanen wollen den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen: Aleix Espargaro feierte damals Siege im Sprint und im Grand-Prix-Rennen, Aprilia-Racing-Teamkollege Maverick Viñales belegte den dritten bzw. zweiten Platz.

Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. An diesem Wochenende wird Lukas Gajewski das Geschehen kommentieren. Am Samstag ist die Motorrad-Rennfahrerin Sabine Holbrook als Gast-Expertin im Einsatz sein und wird an seiner Seite die Rennen der MotoE sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 co-kommentieren. Am Sonntag ist Sky Experte Lukas Tulovic, der am Samstag noch in der MotoE aktiv ist, zu den Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 im Studio in München. Als Moderatorin im Studio führt Lisa Hofmann die Zuschauer*innen durch das MotoGP-Wochenende in Katalonien.

Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kunden auf Sky Q und WOW zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann "Warm Up - GP Katalonien" mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

Motorsport-Wahnsinn das ganze Wochenende mit MotoGP, der Formel 1 in Monaco und dem Indianapolis 500 live

An diesem Wochenende dürfen sich Motorsportfans bei Sky Sport neben der MotoGP auch auf zwei absolute Klassiker des Motorsports freuen. Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch den Grand Prix von Monaco in der Formel 1 live, direkt gefolgt vom legendären Indianapolis 500.

Am Samstag von 8:35 bis 17:30 Uhr sowie am Sonntag von 7:50 bis 22:00 Uhr dürfen sich die Zuschauer bei Sky Sport auf zwei volle Tage Live-Motorsport nonstop aus Barcelona, Monte Carlo und Indianapolis freuen. Insgesamt berichtet Sky Sport 45 Stunden live von den drei Großereignissen.

Alle 21 Grand-Prix-Wochenenden 2024 live nur bei Sky Sport

Ab dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP(TM) World Championship in Deutschland und überträgt als einziger Anbieter in Deutschland alle 21 Rennen live. Mit rund 370 Stunden berichtet Sky Sport in diesem Jahr umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt.

Sky Sport wird an allen 21 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport zudem die Qualifyings und Rennen der FIM Enel MotoE(TM) World Championship live. Darüber hinaus wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women's Circuit Racing World Championship übertragen.

Die MotoGP mit Sky und WOW live erleben

Sämtliche Übertragungen der MotoGP(TM) World Championship bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Der MotoGP Grand Prix von Katalonien live bei Sky Sport:

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

16:10 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

12:00 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

16:00 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: "Warm Up - GP Katalonien" auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Q und WOW

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell