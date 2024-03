Sky Deutschland

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle und Spencer Lord stoßen zum Cast von "The Last Of Us", Staffel zwei, hinzu

HBO und Sky verkünden weitere Neuzugänge für die zweite Staffel der Serie " The Last Of Us".

Die folgenden Darsteller und Darstellerinnen stoßen zum Cast hinzu:

Danny Ramirez als Manny, ein loyaler Soldat, dessen sonniges Gemüt den Schmerz alter Wunden und die Angst verdeckt, dass er seine Freunde im Stich lässt, wenn sie ihn am meisten brauchen. Danny Ramirez wird vertreten von CAA, Anonymous Content, Viewpoint und Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox, L.L.P. Sein Foto finden Sie hier.

Ariela Barer als junge Ärztin Mel, deren Engagement für die Rettung von Leben durch die Realitäten des Krieges und des Stammesdenkens in Frage gestellt wird. Ariela Barer wird von Odenkirk Provissiero Entertainment, Verve Talent and Literary Agency und Felker Toczek Suddleson Abramson McGinnis Ryan vertreten. Ihr Porträt finden Sie hier.

Tati Gabrielle als Militärsanitäterin Nora, die damit kämpft, mit den Sünden ihrer Vergangenheit fertig zu werden. Tati Gabrielle wird von CAA, Managerin Deidre Graham und Rechtsanwalt Darrell Miller, Esq. von FoxRothschild vertreten. Ihr Porträt finden Sie hier.

Spencer Lord als Owen, eine sanfte Seele, gefangen im Körper eines Kriegers, der dazu verdammt ist, einen Feind zu bekämpfen, den er nicht zu hassen weiß. Spencer Lord wird von RED Management vertreten. Sein Porträt finden Sie hier.

Über "The Last Of Us":

Basierend auf dem von der Kritik hochgelobten Videospiel "The Last Of Us", das von Naughty Dog exklusiv für die PlayStation®-Plattformen entwickelt wurde, spielt die Geschichte zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer bedrückenden Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, bei der die beiden die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind.

Zum Cast der ersten Staffel zählten Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy, Anna Torv als Tess, Nico Parker als Sarah, Murray Bartlett als Frank, Nick Offerman als Bill, Melanie Lynskey als Kathleen, Storm Reid als Riley, Merle Dandridge als Marlene, Jeffrey Pierce als Perry, Lamar Johnson als Henry, Keivonn Woodard als Sam, Graham Greene als Marlon, Elaine Miles als Florence, Ashley Johnson als Anna, und Troy Baker als James.

"The Last Of Us" wird von Craig Mazin und Neil Druckmann geschrieben und produziert. Die Serie ist eine Koproduktion mit Sony Pictures Television und wird außerdem von Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells produziert. Produktionsfirmen: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, und Naughty Dog.

