Sky Deutschland

Sky Original Serie "Mary & George" im März bei Sky und auf WOW

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Start der siebenteiligen Miniserie am 7. März bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Mit Julianne Moore und Nicholas Galitzine in den Hauptrollen

Nach der wahren und außergewöhnlichen Geschichte über Mary Villiers

Link zu Youtube: https://youtu.be/CwE-6IRzwmU

Downloadlink des Teaser Trailers hier

Die verarmte englische Adlige Mary Villiers schickt ihren attraktiven Sohn George gegen seinen Willen zur Ausbildung nach Frankreich. Sie hofft, dass er so den Aufstieg in höhere Kreise schafft. Die britische Miniserie " Mary & George" ist ab 7. März bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW zu sehen. In den Hauptrollen der Sky Original Serie sind Oscar©- Preisträgerin Julianne Moore ("Still Alice", "Dem Himmel so fern"), Nicholas Galitzine ("Cinderella", "Purple Hearts") und Tony Curran ("Mayflies", "Your Honour") zu sehen.

Über "Mary & George":

Mary & George ist inspiriert von der unglaublichen, aber wahren Geschichte von Mary Villiers, die ihren schönen und charismatischen Sohn George dazu brachte, König James VI. von Schottland und I. von England zu verführen und zu dessen allmächtigen Liebhaber zu werden. Nach bescheidenen Anfängen entwickelten sich Mary und George mit ihren unerhörten Intrigen zu den vertrauenswürdigsten Beratern des Königs und wurden damit die reichsten, hochrangigsten und einflussreichsten Akteure, die der englische Hof je gesehen hatte. Und das zu einer Zeit, in der Englands Platz auf der Weltbühne durch eine spanische Invasion bedroht war und Aufständische auf die Straße gingen, um den König zu denunzieren.

Mit ihrem stählernen politischen Geschick und ihrer Rücksichtslosigkeit schreckte Mary vor nichts und niemandem zurück. Sie heiratete sich nach oben, bestach Politiker, arbeitete mit Kriminellen zusammen und bahnte sich ihren Weg ins Herz des Establishments, das sie sich zu eigen machte.

"Mary & George" ist ein gewagtes historisches Psychodrama über eine skrupellose Mutter und ihren Sohn, die intrigierten, verführten und töteten, um den englischen Hof und das Bett von König James zu erobern.

"Mary & George" wird produziert von Hera Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Liza Marshall ist Executive Producer für Hera Pictures neben DC Moore und Oliver Hermanus. Sam Hoyle fungiert als Executive Producer für Sky Studios.

Facts:

Originaltitel: "Mary & George", Historienserie, 7 Episoden á ca. 49 Minuten, GB/USA 2024. Drehbuch: DC Moore. Regie: Oliver Hermanus, Alex Winckler, Florian Cossen. Cast: Julianne Moore, Nicholas Galitzine, Tony Curran, Nicola Walker Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O'Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney, Simon Russell Beale.

Ausstrahlungstermine:

Ab 7. März 2024 exklusiv immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie wöchentlich über Sky Q und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit Untertiteln.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell