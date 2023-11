Sky Deutschland

Das große Jubiläum am 10. Januar 2024:

25 Jahre "Die Sopranos"

Unterföhring (ots)

Zur Feier des Tages präsentiert Sky am 10. Januar 2024 die 20 herausragendsten Episoden aus sechs Staffeln

Alle Staffeln der legendären Mafiaserie "Die Sopranos" auch über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf

Mit James Gandolfini in der Rolle seines Lebens

Unterföhring, 28. November 2023 - In der Liste der am besten geschriebenen Serien von der Writers Guild of America (WGA) steht sie auf dem ersten Platz, ausgezeichnet wurde sie mit fünf Golden Globes und 21 Primetime Emmy Awards: " Die Sopranos" - die legendäre Mafiaserie mit der HBO das Seriengenre neu erfand und für immer veränderte. Serien wurden aufwendig wie fürs Kino gedreht, man setzte auf herausragende Darsteller und eine überzeugende Story, weitab vom Hollywood-Mainstream. Am 10. Januar 1999 feierte die erste Staffel "Die Sopranos" Premiere, bis 2007 folgten fünf weitere Staffeln über die ungewöhnliche Geschichte von Tony Soprano (James Gandolfini), der zwischen seinem brutalen Job als Mafiaboss, den Ansprüchen seines Gangsterclans sowie seiner Familie zerrieben wird, und nach einem Nervenzusammenbruch auf der Couch einer Psychiaterin landet.

Mit viel Witz, Zynismus und Sarkasmus porträtiert Regisseur David Chase den Mafiaboss Tony als einen an sich netten Kerl, dem man nur wünschte, dass er doch einen solideren Job als den eines Paten erlernt hätte. Als Produzent fungierte unter anderem Serienspezialist Allen Coulter, der sich mit der Inszenierung diverser Episoden von "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI", "Sex and The City" und "Six Feet Under - Gestorben wird immer" einen Namen machte. Zu den herausragenden Drehbuchautoren zählen unter anderem "Mad Man"-Showrunner Matthew Weiner sowie "Boardwalk Empire"-Showrunner Terence Winter.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums präsentiert Sky am 10. Januar 2024 eine Sonderprogrammierung mit einer Auswahl an Episoden, die maßgeblich zum Erfolg der Serie beigetragen und dazu geführt haben, dass "Die Sopranos" bis heute als eine der besten und einflussreichsten TV-Serien überhaupt gilt. Los geht es morgens um 5.20 Uhr mit der Pilotfolge auf Sky Atlantic und endet um 23.55 Uhr mit der finalen Episode "Die Sopranos schlagen zurück". Eine Wiederholung der Sonderprogrammierung erfolgt am Samstag, 13. Januar ebenfalls ab 5.20 Uhr auf Sky Atlantic. Über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW stehen alle 86 Episoden der sechs Staffeln auf Abruf zur Verfügung - wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln.

Eine Übersicht aller zwanzig Episoden finden Sie hier.

Facts:

Originaltitel: "The Sopranos", Dramaserie, 86 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 1999-2007. Drehbuch: David Chase, Terence Winter, Mitchell Burgess, Robin Green, Matthew Weiner, u. a. Regie: u. a. Timothy Van Patten, John Patterson, Allen Coulter, Alan Taylor. Producer: Martin Bruestle. Executive Producers: David Chase, Brad Grey, Ilene S. Landress, Terence Winter, Mitchell Burgess u. a. Cast: James Gandolfini, Edie Falco, Michael Imperioli, Steven Van Zandt, Robert Iler, Tony Sirico, Jamie-Lynn Sigler, Lorraine Bracco, Dominic Chianese, Aida Turturro, Steve Schirippa, Drea de Matteo, Dan Grimaldi, Josepg R. Gannascoli, Sharon Angela, John Ventimiglia, Max Casella, Steve Buscemi u. a.

Ausstrahlungstermine:

Die Sonderprogrammierung mit 20 Episoden am 10. und 13. Januar ab 5.20 Uhr auf Sky Atlantic. Alle sechs Staffeln über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln.

Über Sky Atlantic:

Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und ww.instagram.com/skydeutschland.

Über WOW:

