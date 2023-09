Sky Deutschland

Der erste Teaser für die zweite Staffel des Sky Originals "The Lazarus Project"

Unterföhring (ots)

Ab November 2023 auf Sky und auf dem Streaming-Service WOW

Mit Paapa Essiedu ("I May Destroy You") in der Hauptrolle

Produziert von dem preisgekrönten Team von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios

Entwickelt und geschrieben von dem BAFTA nominierten Joe Barton

Downloadlink zum Trailer hier

Link zu YouTube: https://youtu.be/1AYuKV0ZpWU

Heute hat Sky einen ersten Teaser für die mit Spannung erwartete Sky Original Sci-Fi-Thriller Serie "The Lazarus Project", mit Paapa Essiedu in der Hauptrolle, veröffentlicht. In der fesselnden und actionreichen achtteiligen Serie "The Lazarus Project" wird der Wunsch, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, zeitgemäß und ergreifend erkundet.

Über "The Lazarus Project":

Als die Welt in eine nicht enden wollende Zeitschleife gerät, die schließlich mit der völligen Auslöschung des Planeten endet, muss das Lazarus-Team in einem Wettlauf gegen die Zeit eine Lösung finden, bevor die Menschheit für immer ausgelöscht wird. Unter ihnen ist der entschlossene Lazarus-Agent George (Paapa Essiedu), der in Ungnade gefallen ist, nachdem er die Organisation im Namen der Liebe verraten hat.

George ist entschlossen, sein Verhalten wieder gut zu machen und das Vertrauen seiner Freunde, Kollegen und der Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Doch als er herausfindet, dass die Sache, die er bekämpft, finsterer ist als gedacht, beginnt George zu ahnen, dass die einzige Person, der er wirklich vertrauen kann, er selbst ist.

"The Lazarus Project" wird von dem preisgekrönten Team von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert und wurde von dem für den BAFTA nominierten Joe Barton ("Pflicht und Schande") entwickelt und geschrieben. Die erste Staffel, die im Juni 2022 auf den Markt kam, wurde von englischen Kritikern hoch gelobt und war mit 1,70 Millionen Zuschauern in 28 Tagen die zweitgrößte Neuerscheinung von Sky UK in den letzten zwei Jahren.

Die epische, actiongeladene zweite Staffel wird von dem für den Emmy und den BAFTA nominierten Pappa Essiedu ("I May Destroy You") angeführt, mit Anjli Mohindra ("Bodyguard"), Charly Clive ("Pure"), Vinette Robinson ("Boiling Point"), Rudi Dharmalingam ("Wakefield"), Caroline Quentin und Tom Burke ("Strike"), die alle erneut in ihre Rollen schlüpfen.

Zur Besetzung der kommenden zweiten Staffel gehören außerdem Royce Pierreson ("Die Bande aus der Baker Street", "The Witcher"), Colin Salmon ("Resident Evil", "Limitless"), Safia Oakley-Green ("Sherwood"), Lorne MacFayden ("Vigil"), Zoe Telford ("Genius"), Sam Troughton und James Atherton ("Hollyoaks").

"The Lazarus Project" wurde von Sky Studios in Auftrag gegeben. Paul Gilbert ist Commissioning Editor für Sky Studios. NBCUniversal Global Distribution hat den internationalen Vertrieb der Serie im Auftrag von Sky Studios übernommen.

Facts:

Originaltitel: "The Lazarus Project", Actionthrillerserie, 2 Staffel, 8 Episoden, GB 2023. Drehbuch: Joe Barton. Darsteller: Paapa Essiedu, Tom Burke, Anjli Mohindra, Caroline Quentin, Charly Clive, Rudi Dharmalingam, Vinette Robinson, Royce Pierreson, Colin Salmon, Safia Oakley-Green, Lorne MacFayden, Zoe Telford, Sam Troughton, James Atherton.

