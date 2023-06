Sky Deutschland

Kooperation zwischen Sky und BILD macht die Faszination Wimbledon für alle Sportfans erlebbar: Sky Sport Übertragungen ausgewählter Matches im kostenlosen Livestream bei BILD.de

Unterföhring (ots)

Sky Sport Übertragungen von insgesamt fünf Matches werden frei empfangbar auf BILD.de und SPORTBILD.de gestreamt, zum Auftakt das Erstrundenmatch von Alexander Zverev

Das komplette Turnier in Wimbledon mit über 400 Stunden Live-Berichterstattung können Tennisfans exklusiv auf Sky Q und WOW erleben

Hans Gabbe: "Mit diesem Schaufenster wollen wir noch mehr Zuschauer für großes Tennis begeistern und von den hochwertigen Übertragungen von Sky Sport überzeugen"

Unterföhring, 20. Juni 2023 - Heute in zwei Wochen beginnt das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt, wenn zum mittlerweile 136. Mal die Wimbledon Championships ausgetragen werden. Seit vielen Jahren überträgt Sky Deutschland das Grand-Slam-Turnier im Londoner Stadtteil live, seit 2011 als einziger Anbieter. Auch in diesem Jahr wird Sky Sport rund 400 Stunden live und exklusiv berichten.

Anders als in den vergangenen Jahren werden ausgewählte Matches dieses Mal aber nicht ausschließlich auf den linearen Sendern von Sky Sport oder in den Livestreams auf Sky Go und WOW zu sehen sein. Im Rahmen einer Kooperation zwischen Sky Deutschland und BILD werden die Sky Sport Übertragungen von insgesamt fünf Matches auch im kostenlosen Livestream auf BILD.de und SPORTBILD.de ausgestrahlt.

Ab der ersten Runde bis einschließlich des Viertelfinals wird jeweils ein Match pro Runde live auf BILD.de und SPORTBILD.de gestreamt. Jede Spielerin bzw. jeder Spieler wird dabei höchstens einmal zu sehen sein. Zum Auftakt präsentieren Sky und BILD das Erstrundenmatch von Alexander Zverev auf diesem Wege frei empfangbar.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Gemeinsam mit BILD werden wir den Sportfans in Deutschland die Faszination Wimbledon vermitteln. Mit diesem Schaufenster wollen wir noch mehr Zuschauer für großes Tennis begeistern und von den hochwertigen Übertragungen von Sky Sport überzeugen."

Carli Underberg, Stellvertretender Chefredakteur Sport der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe: "Das bedeutendste Tennisturnier der Welt präsentiert von Sky und BILD - ein perfektes Doppel für die Übertragungen von Wimbledon. Fünf Sky Sport Matches mit namhaften Tennis-Stars versprechen beste Unterhaltung live bei BILD.de und SPORTBILD.de."

Weiterer Bestandteil der Kooperation sind Promotion-Maßnahmen für die Wimbledon-Übertragungen auf Sky Sport. Das komplette Turnier in Wimbledon können Kunden exklusiv auf Sky Q (sky.de) und WOW (wowtv.de) erleben.

Alle Details zur diesjährigen Berichterstattung aus Wimbledon wird Sky an diesem Donnerstag, 22. Juni bekanntgeben.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell