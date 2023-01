Sky Deutschland

Dortmund, Schalke, Stuttgart und Mönchengladbach live: Auf Sky Sport News kehren die Bundesligisten schon jetzt zurück

Unterföhring (ots)

Vorbereitungsspiele u.a. von Dortmund, Schalke, Mönchengladbach und Stuttgart live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Dazu der "schauinsland reisen Cup 2023" am Sonntag live mit dem HSV, KSC und Rot-Weiss Essen

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur Verfügung

Unterföhring, 06. Januar 2023 - Die WM ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen und für die 36 Teams aus Bundesliga und der 2. Bundesliga gilt es nun den Fokus auf die Vorbereitung zu richten, ehe die Rückrunde startet.

Doch leichter gesagt als getan: Während Borussia Mönchengladbach derweil fürchten muss, ohne Stammkeeper Yann Sommer in die zweite Saisonhälfte zu gehen, bangt der BVB um sein umworbenes Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko - der 18-jährige Nationalspieler könnte Dortmund nach der Saison ablösefrei verlassen. Auf Schalke hingegen machen sich weiterhin Abstiegssorgen breit - weshalb Trainer Thomas Reis sein Team im Trainingslager sowohl physisch als auch mental auf einen erfolgreichen Abstiegskampf einstellen will. Und auch in Stuttgart werden die Zügel vom neuen VfB-Coach Bruno Labbadia kräftig angezogen.

Bei der Vorbereitung auf die Rückrunde ist Sky Sport News stets live dabei. Neben aktuellen Berichten aus den Trainingslagern der Klubs und dem Transfermarkt-Geschehen, über das jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab 18.00 Uhr "Transfer Update - die Show" informiert, überträgt Sky Sport News auch einige Testspiele.

So spielt etwa Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf und den FC Basel, während der FC Schalke 04 - ganz zur Freude seiner Anhängerschaft - gegen den 1. FC Nürnberg testet. Die beiden Fanlager verbindet bekanntlich eine enge Freundschaft. Der VfB Stuttgart trifft auf Sparta Prag und Mönchengladbach auf die Zweitligisten Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli. Der Hamburger SV testet gegen das MLS-Team aus Kanada, die Vancouver Whitecaps.

"schauinsland reisen Cup 2023" am 8. Januar

Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr in der Schwalbe-Arena in Gummersbach das erfolgreiche Hallenfußballturnier für den guten Zweck ausgetragen. Mit dabei sind u.a. der Hamburger SV, Rot-Weiss Essen sowie der Karlsruher SC. Außerdem wird es erneut ein Prominenten-Einlagespiel geben, an dem auch Lukas Podolski teilnehmen wird. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender überträgt den "schauinsland reisen Cup 2023" am 8. Januar ab 12.30 Uhr live.

Der Testspiel-Januar auf Sky Sport News

8. Januar, 12.30 Uhr: "schauinsland reisen Cup 2023"

10. Januar, 13.25 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

10. Januar, 15.55 Uhr: Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

11. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld

12. Januar, 15.55 Uhr: VfB Stuttgart - Sparta Prag

13. Januar, 15.25 Uhr: Borussia Dortmund - FC Basel

14. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli

18. Januar, 14:55 Uhr: Hamburger SV - Vancouver Whitecaps

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell