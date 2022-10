Sky Deutschland

Leicester gegen Manchester City, Liverpool gegen Leeds und Arsenal gegen Nottingham: die Premier League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Das "Match of the Week" in Liverpool mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Samstag ab 20.30 Uhr live

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 14. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live

Manchester United gegen West Ham United am Sonntag auch live auf Sky Sport UHD

"Box2Box - Dein Rückblick" am Montag um 16.00 Uhr auf Sky Sport News und um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Das Topspiel der Women's Super League, Arsenal WFC - West Ham United am Sonntag ab 19.15 Uhr live

Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 28. Oktober 2022 - Spieltag Nummer 14 steht am Wochenende in der Premier League auf dem Programm und der sich an der Tabellenspitze abzeichnende Zweikampf geht in die nächste Runde. Sowohl Tabellenführer FC Arsenal als auch Verfolger Manchester City stehen auf dem Papier vor Pflichtaufgaben. Der Titelverteidiger eröffnet den Spieltag am Samstag beim 17. der Tabelle in Leicester. Sky berichtet ab 13.20 Uhr live. Die "Gunners" wollen am Sonntagnachmittag nachlegen, wenn Schlusslicht Nottingham Forest im Norden Londons zu Gast ist. Ob den Gästen nach dem Sieg über den FC Liverpool vor einer Woche die nächste Überraschung gelingt, zeigt Sky ab 14.50 Uhr live.

Zu den weiteren Höhepunkten des Spieltags zählt unter anderem die Partien des Tabellendritten Tottenham Hotspur beim AFC Bournemouth sowie Graham Potters Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wenn er mit dem FC Chelsea bei Brighton & Hove Albion zu Gast ist. Beide Begegnungen überträgt Sky am Samstag ab 15.50 Uhr live.

Das "Match of the Week" findet am Samstagabend an der Anfield Road statt. Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer ab 20.30 Uhr zur Partie des FC Liverpool gegen Leeds United.

Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag ab 17.05 Uhr mit dem Spiel von Manchester United gegen West Ham United, die Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in UHD genießen können.

Insgesamt zeigt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 14. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live.

Das Topspiel der WSL am Sonntag live

Im Anschluss an den 14. Spieltag der Premier League überträgt Sky auch das Topspiel des 6. Spieltags der Women's Super League. Der Tabellenführer Arsenal WFC empfängt West Ham United. Sky berichtet ab 19.15 Uhr live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Premier League und die WSL Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der 14. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13.20 Uhr: Leicester City - Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 7

18.20 Uhr: FC Fulham - FC Everton live auf Sky Sport Premier League

20.30 Uhr: "Match of the Week": FC Liverpool - Leeds United live auf Sky Sport Premier League

22.45 Uhr: "What a Strike!" - die Highlights auf Sky Sport Premier League

0.00 Uhr: FC Brentford - Wolverhampton Wanderers in voller Länge auf Sky Sport Premier League

2.30 Uhr: Newcastle United - Aston Villa in voller Länge auf Sky Sport Premier League

3.45 Uhr: Crystal Palace - FC Southampton in voller Länge auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14.50 Uhr: FC Arsenal - Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

17.05 Uhr: Manchester United - West Ham United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19.15 Uhr: Das Topspiel des 6. Spieltags der WSL, Arsenal WFC - West Ham United auf Sky Sport Premier League

Montag:

16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport News und 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League

