Primetime Emmy Preisregen für Serien bei Sky

Zendaya beste Hauptdarstellerin für "Euphoria"

Top-Serien-Preise für "The White Lotus und "Succession"

"The White Lotus" gewinnt die meisten Preise, gefolgt von "Euphoria"

Gestern Nacht wurden in Hollywood die 74. Emmy Primetime Awards verliehen. Zu den preisgekrönten Serien gehören "Succession", "The White Lotus" und "Euphoria". "The White Lotus" heimste allein 10 Auszeichnungen ein, gefolgt von "Euphoria" mit sechs Emmys.: Alle genannten Serien sind bei Sky zu sehen.

Die nominierten Serien auf Sky im Überblick:

"Euphoria", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic und Sky Replay

6 Auszeichnungen, darunter

- Zendaya als beste Darstellerin einer Dramaserie

- Colman Domingo als bester Gaststar in einer Dramaserie

- Beste Kamera für eine Dramaserie

"The White Lotus", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic, Sky Showcase du Sky Replay

10 Auszeichnungen, darunter:

- Beste Miniserie

- Jennifer Coolidge als beste Nebendarstellerin einer Miniserie

- Murray Bartlet als bester Nebendarsteller einer Miniserie

- Mike White als bester Regisseur einer Miniserie

- Mike White für das beste Drehbuch einer Miniserie

"Succession", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic

4 Auszeichnungen:

- Beste Dramaserie

- Matthew Macfadyen als bester Nebendarsteller einer Dramaserie

- Bestes Drehbuch für eine Dramaserie, Episode "All The Bells Say"

- Bestes Casting für eine Dramaserie

"Barry", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Comedy und Sky Replay

3 Auszeichnungen, darunter:

- Bester Tonschnitt

"The Gilded Age", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf und linear auf Sky Atlantic

1 Auszeichnungen:

- Beste Ausstattung

