Die Sky Original Doku-Serie "Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" startet im Oktober

"Dreiteilige Doku-Serie über die Friedensikone und Politikerin der Grünen

30 Jahre nach ihrem rätselhaften Tod beleuchtet die Doku-Serie das Leben und Wirken des prominentesten und umstrittensten Politikerpaars der 1980er Jahre Petra Kelly und Gert Bastian

Eine Produktion von doc.station in Zusammenarbeit mit Sky, für Regie und Drehbuch ist die preisgekrönte und Grimme-Preis nominierte Filmemacherin Birgit Tanner verantwortlich

"Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" ab Oktober bei Sky und dem Streamingdienst WOW

Unterföhring, 29. Juni 2022 - Eine Vorreiterin für den Frieden und für grüne Politik: Petra Kellys Wirken ist aktueller denn je. Das Sky Original "Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" wirft in drei Folgen einen eindringlichen Blick auf diese außergewöhnliche Visionärin. Mithilfe von Weggefährten, Familienangehörigen und aktuellen Protagonisten zeigt die Reihe das politische und persönliche Leben von Petra Kelly und Gert Bastian sowie die rätselhaften Umstände ihres Todes. Die Doku-Serie wird im Oktober, 30 Jahre nach ihrem Tod auf Sky Crime ausgestrahlt und ist auch mit Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Über "Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone":

Fridays for Future, die weltweilte Klimakrise, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock - alles ist verbunden mit einer Frau, die als Grüne, Feministin, Anti-Atom- und Friedensaktivistin genau dafür in den 1980er Jahren den Grundstein legte, die weltweit berühmt wurde und so tragisch endete: Petra Kelly. In ihrem Geiste lassen sich all diese gesellschaftlichen Entwicklungen sehen und umso virulenter wird die Frage: Wer war diese Frau und wie konnte es zu dem frühen Tod der gerade einmal 44-jährigen Pionierin kommen?

Petra Kelly und ihr Lebensgefährte Gert Bastian waren das prominenteste und umstrittenste Politikerpaar der 80er Jahre. Sie, die Grüne, die mit ihrem rastlosen Einsatz für Frieden, Ökologie, Gewaltlosigkeit, Gleichstellung und Menschrechte international bekannt wurde. Und die sich mit leidenschaftlichen Reden und charismatischer Persönlichkeit den Weg in die Herzen der Menschen und an die Spitze der "Anti-Parteien-Partei" ebnete. Er, der ehemalige Ex-Bundeswehrgeneral und Friedenskämpfer. Im Zweiten Weltkrieg noch als Freiwilliger an der Front, trat Bastian früh in die neu gegründete Bundeswehr ein, wurde Generalmajor, bat aber 1980 um die Versetzung in den Ruhestand. Bastian wurde schließlich Abgeordneter der Grünen im Bundestag.

Petra Kelly und Gert Bastian wirkten unzertrennlich - bis sie 1992 erschossen in ihrem Bonner Reihenhaus gefunden wurden, erst Wochen nach ihrem Tod. Was steckt hinter dem dramatischen Ende? War es doppelter Selbstmord, erweiterter Suizid? Hat Bastian seine Lebensgefährtin umgebracht - ein Femizid? Oder war es Doppelmord: Welche Rolle spielten ihre DDR- und Stasi-Verbindung? Die Todesursache wurde nur wenige Stunden nach dem Fund der Leichen verkündet: "erweiterter Suizid". Erstaunlich schnell, denn die Umstände werfen auch 30 Jahre später noch viele Fragen auf.

In drei rund 45-minütigen Teilen verwebt die Doku-Serie ausgehend vom Tod der Polit-Ikonen die politischen, gesellschaftlichen und privaten Geschehnisse mit dem Kriminalfall. Dabei kommen Weggefährten und Freunde wie Lukas Beckmann und Antje Vollmer, einstige politische Gegner wie Theo Waigel und Hertha Däubler Gmelin, aktuelle Protagonisten und Politiker wie Jennifer Morgan und Anton Hofreiter, aber auch Familienangehörige wie Till und Eva Bastian zu Wort.

"Petra Kelly - Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" wird von doc.station im Auftrag von Sky produziert. Für das Drehbuch und die Regie ist die preisgekrönte Filmemacherin Birgit Tanner ("Tod einer Edelhure: Rosemarie Nitribitt", "Die großen Clans") verantwortlich. Kamera führt Jürgen Rehberg, ("Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit"). Ausführende Produzentin für doc.station ist Anna Grün. Executive Producer für Sky sind Christian Asanger und Marietta Gottfried.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Petra Kelly war eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Nachkriegsdeutschlands, in den 1980er Jahren ein internationaler Pop-Star der Umwelt- und Friedenspolitik. Noch nie wurde ihr tragischer und mysteriöser Tod so umfassend und bildstark aufbereitet wie in dieser High-End-Dokumentation. Eine einzigartige Kombination aus Zeitgeschichte, Polit-Drama und True-Crime, die gerade jetzt, 30 Jahre später, eine beinahe erschreckende Aktualität bekommt. Ein weiteres Doku-Sky Original, das unter die Haut geht."

Anna Grün, doc.station: "Petra Kelly - als ich angefangen habe mich mit ihr zu beschäftigen, war ich mit jedem neuen Detail aus Leben und Wirken überraschter, wie aktuell sie heute ist, als emotionale Politikerin, als Umwelt- und Friedensaktivistin. Dabei wurde mir klar, dass wir dringend genauer hinschauen müssen. Wer war diese außergewöhnliche Frau? Am ersten Drehtag dann: der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Und wir sprechen über den Kalten Krieg und die Pazifistin. Erschreckend aktuell und damit umso mehr Ansporn endlich die ganze Geschichte von Petra Kelly, der Mit-Gründerin der Grünen und ihrem Lebensgefährten Gert Bastian zu erzählen."

