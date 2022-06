Sky Deutschland stellt neue High-End-Sky Originals vor

Sky Deutschland

Die neuen Projekte unterstreichen den Anspruch der Sky Studios, besonders hochwertige Inhalte in Deutschland zu produzieren

Unterföhring, 28. Juni 2022. Sky Deutschland hat heute drei neue Sky Original Serien von Sky Studios, der europäischen Programmsparte von Sky, vorgestellt. Die neu angekündigten Projekte sind:

Helgoland 513: - 2034. Nach einer globalen Apokalypse ist die Nordseeinsel Helgoland zum letzten sicheren Hafen der Menschheit geworden. Entstanden ist eine totalitäre Gesellschaft, die nur 513 Menschen auf der Insel duldet. Da die Ressourcen knapp sind, bewertet ein unmenschliches "Ranking"-System das Leben der Bewohner nach ihrer "Nützlichkeit".

In der Zwischenzeit bereitet sich auf dem Festland eine gefährliche Macht auf die Eroberung und Besetzung Helgolands vor.

Die siebenteilige Serie, bei der Robert Schwentke ("Der Hauptmann", "R.E.D.") Regie führt, soll noch in diesem Jahr gedreht werden "Helgoland 513" ist eine UFA Fiction ("Deutschland83/86/89", "Der Medicus") Produktion für Sky nach einer Idee von Veronica Priefer und Florian Wentsch. Produzenten sind Veronica Priefer, Johannes Kunkel, Benjamin Benedict, Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger. Ausführender Produzent ist Oliver Ossege. Die Redaktion liegt bei Andreas Perzl und Florian Handler (SKY). Für die Drehbücher zeichnet Robert Schwentke zusammen mit Veronica Priefer, Florian Wentsch (jeweils auch Co-Creator), Yves Hensel, Marcus Hug und Matthew Wilder verantwortlich.

Frankenstein Untold: ist die radikale Neuinterpretation von Mary Shelleys Fantasy-Klassiker. Ein intensives und emotional komplexes Drama, erzählt aus der Perspektive von acht verschiedenen Hauptfiguren. Die Serie erforscht die epische, philosophische und politische Tiefe des Romans, handelt von der Suche nach Liebe und Zugehörigkeit und ist gleichzeitig fesselnde Revenge-Story. Angesiedelt im Jahr 1816 führt uns "Frankenstein Untold" von den verdreckten Straßen Ingolstadts zur üppigen Schönheit des Genfer Sees bis in die riesige Eiswüste des Nordpols.

Philipp Stölzl ("Schachnovelle", "Der Medicus", "Nordwand") ist Creator dieser visuellen, character-driven 8-teiligen Serie und wird bei allen Folgen Regie führen. Die Drehbücher schreibt er zusammen mit Caroline Bruckner. Für die Entwicklung zeichnet die Neue Schönhauser Film ("Sein letztes Rennen") verantwortlich.

Huntsville AL: Die Serie, die auf wahren Begebenheiten beruht, ist ein mitreißendes, charaktergetriebenes und emotionales Drama, das in den 1950er Jahren im Süden der USA, in Huntsville, Alabama, angelegt ist.

Hundert ehemalige deutsche Nazi-Ingenieure und ihre Familien werden von der US-Armee für ein geheimes Raketenprojekt rekrutiert. Dabei verändern sie nicht nur die verschlafene Kleinstadt radikal, sondern bringen auch die amerikanische Raumfahrtindustrie auf den Weg. Sie träumen davon, den Mond zu erreichen, aber die verspätete Ankunft einer weiteren Familie droht das gesamte Projekt zu gefährden...

Schöpfer der Idee sind Regisseur und Autor Achim v. Borries ("Babylon Berlin"), Nadav Schirman ("Der grüne Prinz"), Ron Leshem und Amit Cohen ("Euphoria", "Valley of Tears").

"Huntsville, AL" wird von Zeitsprung (Michael Souvignier, Till Derenbach), Wildside (Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa), einem Fremantle-Unternehmen, und der Beta Film (Koby Gal-Raday, Ferdinand Dohna) entwickelt.

Die neuen Serien stehen für das Engagement von Sky, weiter in hochwertige, vieldiskutierte Originalinhalte für Sky Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu investieren und dabei bestehendes geistiges Eigentum und die zunehmende Größe von Sky in Europa zu nutzen. Durch die Sky Studios wird das Unternehmen seine Partnerschaft mit deutschen Talenten vertiefen und auf dem weltweiten Erfolg von lokalen Produktionen wie "Babylon Berlin", "Der Pass" und "Das Boot" aufbauen.

Die neuen Projekte wurden heute von Cécile Frot-Coutaz, CEO Sky Studios, und Nils Hartmann, EVP Sky Studios Deutschland und Italia, auf dem UP NEXT Event von Sky in München vorgestellt. Elke Walthelm, EVP Content für Sky Deutschland, verriet, dass der Sender in diesem Jahr über 60 deutsche und internationale Sky Original Serien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen wird, darunter mit Spannung erwartete Serien wie "Souls" von Geißendörfer Pictures mit Brigitte Hobmeier, Aaron Kissiov, Julia Koschitz und Aleksandar Jovanovic in den Hauptrollen sowie "Munich Games", der Polit-Thriller von Creator Michal Aviram ("Fauda") und Regisseur Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Parfum", "Unsere Mütter unsere Väter"), der heute Abend auf dem Münchner Filmfest seine Weltpremiere feiert.

Nils Hartmann, EVP Sky Studios Deutschland und Italia: "Die neuen Sky Originals, die wir heute vorgestellt haben, zeigen die Bandbreite der Geschichten und den kreativen Ehrgeiz, den wir mit unseren Original-Drama-Serien für Sky Studios Deutschland verfolgen. Wir wollen, dass die Kreativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz uns ihre besten, mutigsten und spannendsten Ideen liefern, während wir weiter in erstklassige Originalinhalte für unsere Kunden investieren."

Elke Walthelm, EVP Content, Sky Deutschland, ergänzt: "Die viel beachteten Sky Originals sind ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten Content-Angebots bei Sky und unserem Streamingdienst WOW. In diesem Jahr werden wir unseren Kunden über 60 Sky Originals aus ganz Europa anbieten, darunter beliebte Serien wie "Die Wespe" Staffel 2 und "Babylon Berlin" Staffel 4, aber auch neue Titel wie "Der Kaiser", "Souls", "Autobahn" (AT) und "Munich Games"."

