Sky Deutschland sichert sich im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery die langfristige Live-Übertragung aller PGA TOUR-Turniere

Durch erweiterte Partnerschaft bleibt Sky Heimat des Golfsports mit den wichtigsten Turnieren - einschließlich aller vier Majors

Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz über Satellit und Kabel sowie über IPTV, Web und Mobile

Major-Golfturnier US Open ab heute bis Sonntag auf Sky Sport - insgesamt 32 Stunden live

Spitzen-Golf live erleben mit Sky Q oder WOW

Unterföhring, 16. Juni 2022 - Sky Deutschland und Warner Bros. Discovery haben sich auf eine neue langfristige Partnerschaft zur weiteren Übertragung der PGA TOUR geeinigt. Sky wird auch in Zukunft alle Turniere der wichtigsten Golftour in den USA live übertragen. Die Vereinbarung umfasst auch die Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Golf-Fans können die PGA TOUR auch ohne Vertrag über den flexiblen Streaming-Dienst WOW live verfolgen.

Neben der klassischen Live-Übertragung auf Sky Sport gibt es auch ein attraktives Zusatzangebot für Golf-Fans wie die Live-Streams der "Featured Groups" auf Sky Q, auf www.skysport.de und in der Sky Sport App.

Mit der neuen Partnerschaft zur weiteren Übertragung der PGA Tour bleibt Sky die TV-Heimat des Golfsports in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein in diesem Jahr wird Sky über 1500 Stunden Golf live zeigen. Neben den vier Golf-Majors der Herren und den beiden wichtigsten Damen-Majors wird Sky unter anderem auch die Ladies European Tour und den Solheim Cup 2023 übertragen.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir die wichtigsten Turniere in den USA weiterhin auf Sky übertragen werden. Mit der Verlängerung der PGA TOUR-Übertragungsrechte bleiben wir auch in Zukunft Deutschlands und Österreichs Golfsender Nr. 1."

Rick Anderson, PGA TOUR Chief Media Officer: "Wir sind stolz darauf, unsere starke Partnerschaft mit Sky Deutschland zu verlängern, die weiterhin eine lokalisierte Berichterstattung über den fesselnden Weltklasse-Wettbewerb der PGA TOUR in einem Markt bietet, der Golf auf höchstem Niveau zu schätzen weiß."

Andrew Georgiou, Warner Bros. Discovery Sports Europe President und Managing Director: "Die Verlängerung der langfristigen Partnerschaft von Warner Bros. Discovery mit Sky ist ein großer Gewinn für die Fans in Deutschland, die das Erbe von Sky Sport in der Golfberichterstattung respektieren und es genießen, jede Woche die größten Turniere der Welt auf den Kanälen von Sky zu verfolgen. Als Teil unserer internationalen strategischen Partnerschaft mit der PGA TOUR ist es fantastisch, eine weitere Partnerschaft zu etablieren, die lokal so viel Sinn macht und die Zuschauerzahlen und das Engagement für die TOUR in den kommenden Jahren weiter steigern wird."

Der Kampf um den dritten Major-Titel des Jahres: Die US Open ab Donnerstag live und exklusiv auf Sky

Ab diesem Donnerstag steht das dritte Major des Golfjahres auf dem Programm. Sky wird ab Donnerstag täglich live und exklusiv von der 122. Ausgabe der US Open berichten, insgesamt rund 32 Stunden lang. Das zweitälteste Major-Turnier, das im Gegensatz zum Masters jährlich den Platz wechselt, findet in diesem Jahr in Brookline, Massachusetts, statt. Adrian Grosser und Jonas Friedrich werden das Turnier auf Sky Sport 1 kommentieren.

Neben der umfangreichen Live-Berichterstattung bietet Sky auch in diesem Jahr wieder exklusive Zusatzfeeds an. Auf Sky Q sowie digital auf skysport.de und in der Sky Sport App werden täglich zwei exklusive Livestreams "Featured Groups" angeboten, in denen Fans ausgewählte Flüge in voller Länge verfolgen können. Beide Livestreams sowie die Bekanntgabe der einzelnen Flights und der genauen Startzeiten sind unter https://sport.sky.de/golf verfügbar.

Darüber hinaus zeigt Sky die Featured Holes der US Open 2022 im kostenlosen Livestream für alle auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW live dabei sein

Der komplette Golfsport bei Sky ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service WOW live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

