Staffel zwei der Emmy prämierten HBO-Serie "Euphoria" im März auf Deutsch bei Sky

Die von Sam Levinson entwickelte, geschriebene und inszenierte Dramaserie "Euphoria" mit der Emmy-Preisträgerin Zendaya in der Hauptrolle ist ab 23. März wahlweise auch in der deutsch synchronisierten Fassung zu sehen. Immer mittwochs ab 22.15 Uhr gibt es zwei Episoden auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu gibt es die Episoden auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf. Zur Einstimmung auf die neue Staffel werden ab 20.15 Uhr noch einmal die beiden Sonder-Episoden "Kein Kummer währt ewig" und "So wunderschön wie das Meer" ausgestrahlt. Auch Staffel eins steht auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Über "Euphoria":

Inmitten der verschlungenen Lebenswege in der Stadt East Highland muss die 17-jährige Rue (Zendaya) Hoffnung finden und gleichzeitig den Druck von Liebe, Verlust und Sucht bewältigen.

Seit der Trennung von Jules (Hunter Schafer) ist das Leben von Rue (Zendaya) vom Rückfall in die Drogensucht geprägt. Als sie den Dealer Fezco (Angus Cloud) zu einem Drogengeschäft begleitet, gerät sie high in eine brenzlige Situation. Währenddessen versammeln sich die Schülerinnen und Schüler der East Highland zu einer epischen Silvesterparty. Nate (Jacob Elordi) und Cassie (Sydney Sweeney) kommen sich im Bad näher - während seine Ex Maddy (Alexa Demie) an die Tür hämmert. Lexi (Maude Apatow) und Fezco führen ein tiefgründiges Gespräch und tauschen Nummern aus. Laufen sich auch Rue und Jules auf der Party über den Weg? Und hat ihre Liebe noch eine Chance? Doch Rue nimmt im Laufe des Silvesterabends einen Drogencocktail ein, der ihr Leben in Gefahr bringt ...

In der zweiten Staffel wieder mit dabei: Emmy-Preisträgerin Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid und Austin Abrams.

Sam Levinson, der auch als Executive Producer fungiert, hat auch Staffel zwei kreiert und das Drahbuch geschrieben. Weitere Executive Producer sind: Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin. Kenneth Yu ist Produzent, Ashley Levinson, Harrison Kreiss, und Julio Perez sind Co-Producers. "Euphoria" wurde in Zusammenarbeit mit A24 produziert und basiert auf der gleichnamigen israelischen Serie, die von Ron Leshem und Daphna Levin von HOT, kreiert wurde.

Facts:

Originaltitel: "Euphoria", Dramaserie, USA 2022, 8 Episoden à ca. 60 Minuten. Drehbuchautor und Showrunner: Sam Levinson. Ausführende Produzenten: Sam Levinson, Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokadi, Gary Lennon. Regie: Sam Levinson. Darsteller: Zendaya, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Hunter Schafer, Alexa Demie.

Ausstrahlungstermine:

Ab 23. März 2022 immer mittwochs ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.

