Sky Deutschland

Thomas Tuchel und der FC Chelsea zu Gast bei West Ham, Steven Gerrard und Aston Villa gegen Leicester am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

West Ham United - FC Chelsea am Samstag ab 13.20 Uhr auf Sky Sport 1

Das "Match of the Week" aus dem Villa Park ab 17.00 Uhr mit Sky Experte Manuel Baum und Florian Schmidt-Sommerfeld

Ralf Rangnick und Manchester United am Sonntag gegen Crystal Palace

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 15. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live, unter anderem FC Watford - Manchester City und FC Everton - FC Arsenal

"Box2Box - Dein Rückblick": mit Toni Tomic immer montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News

Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 03. Dezember 2021 - Thomas Tuchel war mit der Leistung seines Teams unter der Woche alles andere als zufrieden. Beim mühsamen 2:1-Sieg in Watford konnten die Blues nur wenig glänzen und wurden erst durch den Treffer des eingewechselten Hakim Ziyech erlöst. Am Ende des Tages standen jedoch drei Punkte, so dass der FC Chelsea die Tabellenführung vor Manchester City und dem FC Liverpool weiter behaupten kann. Am Samstag geht es nun zum Viertplatzierten West Ham United. Im London Stadium bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung, um Platz eins weiterhin zu verteidigen. Sky überträgt die Partie ab 13.20 Uhr live auf Sky Sport 1. Im Anschluss gastieren der FC Liverpool und Jürgen Klopp bei den Wolverhampton Wanderers (ab 15.50 Uhr). Manchester City legt um 18.30 Uhr nach. Dann laufen die Citizens beim FC Watford auf.

Ralf Rangnick und Manchester United gegen Crystal Palace am Sonntag

Beim 3:2-Sieg über den FC Arsenal musste Ralf Rangnick noch von der Tribüne aus das Geschehen verfolgen, nun hat der 63 Jahre alte Deutsche seine Arbeitserlaubnis erhalten und wird gegen Crystal Palace von der Trainerbank aus agieren. Bis zum Sommer fungiert Rangnick bei ManUnited als Interimstrainer, ehe er anschließend als Berater eingesetzt wird. Gegen Crystal Palace wird voraussichtlich Cristiano Ronaldo erneut in der Startaufstellung stehen, dem gegen Arsenal ein Doppelpack gelang und so seine Pflichtspieltore 800 und 801 schoss. Sky überträgt das Spiel am Sonntag ab 14.50 Uhr live auf Sky Sport 1.

Anschließend findet ab 17.00 Uhr das "Match of the Week" zwischen Aston Villa und Leicester City statt. Trainer Steven Gerrard und die Villans verloren unter der Woche gegen Manchester City 1:2, könnten mit einem Sieg jedoch mit ihrem kommenden Gegner Leicester City (19 Punkte, Platz zehn) gleichziehen. Sky Experte Manuel Baum und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Geschehnisse aus dem Villa Park.

Abgerundet wird der 15. Spieltag am Montagabend, wenn der FC Everton den FC Arsenal empfängt.

"Box2Box - Dein Rückblick" immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit "Box2Box - Dein Rückblick". Die halbstündige Sendung wird um 16.00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird "Box2Box" in der Regel um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Aktuell gibt es das Sky Supersport Monatsticket für 14,99EUR statt 29,99EUR.

Der 15. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13.20 Uhr: West Ham United - FC Chelsea live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Southampton - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 9

18.20 Uhr: FC Watford - Manchester City live auf Sky Sport 1

21.00 Uhr: Newcastle United - FC Burnley zeitversetzt auf Sky Sport 1

Sonntag:

14.50 Uhr: Manchester United - Crystal Palace live auf Sky Sport 1

14.50 Uhr: Tottenham Hotspur - Norwich City live auf Sky Sport 7

17.00 Uhr: "Match of the Week": Aston Villa - Leicester City live auf Sky Sport 1

19.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

20.15 Uhr: Leeds United - FC Brentford zeitversetzt auf Sky Sport 1

Montag:

16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" auf Sky Sport News

21.00 Uhr: FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell