"Eintauchen in eine neue Welt"- Sky Media und Phantasialand inszenieren die neueste Themenwelt via Augmented Reality

Spektakel meets Innovation: Starke Inszenierung der neuen Phantasialand Themenwelt "Rookburgh" im hochmodernen Bundesliga-Studio von Sky

TV-Premiere: Live-Integration der Kampagne in die Sportproduktion am Bundesliga-Samstag mit Augmented Reality Elementen

Sky Media setzt in Zusammenarbeit mit Sky Sport und dem Werbepartner Phantasialand erneut Maßstäbe bei der Inszenierung einer Marke

Unterföhring, 27. September 2021. Die Zuschauer am Bundesliga-Samstag staunten nicht schlecht, als im Vorlauf des Spieltags auf einmal das Studio in eine neue Welt getaucht wurde. Verantwortlich für dieses Schauspiel waren Sky Media und die Sportproduktion von Sky Sport im Zusammenspiel mit dem Werbepartner Phantasialand.

Im Rahmen der Anmoderation des Gewinnspiels wurde die neue Themenwelt "Rookburgh" des Phantasialand eindrucksvoll in die Live-Sendung integriert: Die Skyline der kraftvollen Themenwelt wurde aufmerksamkeitsstark auf der 35m langen Video-Wall platziert und Zeppeline, das Wahrzeichen von Rookburgh, flogen via Augmented Reality Inszenierung unter einem Himmel durch das Studio. Dabei bediente sich Sky modernster Studiotechniken im Sky Sport Sendezentrum wie der Spider Cam, um dem Zuschauer das Erlebnis "Rookburgh" einzigartig zu vermitteln. Auch beim Abendspiel kreisten kurz vor Anpfiff - dank Augmented Reality Technologie - Rookburgh-Zeppeline durch das Stadion. Das redaktionelle Gewinnspiel wurde mit der Schaltung des "Rookburgh Films" im Sport- und Entertainment-Umfeld verknüpft.

Boris Haug Vice President Media Product & Operations Sky Media: "Das Phantasialand steht für spektakuläre und innovative Themenwelten und gemeinsam mit dem Kunden suchten wir nach Wegen, um die Marke auf besondere Art und Weise positiv aufzuladen. Mit der Unterstützung der Sportproduktion von Sky und dem Einsatz modernster Augmented Reality Technologie hat Sky Media einmal mehr Maßstäbe gesetzt und die neue Themenwelt Rookburgh´ einzigartig inszeniert."

