Dritte Staffel der SHOWTIME®-Serie "Black Monday" startet auf Sky

Die dritte Staffel der SHOWTIME®-Serie "Black Monday" feiert am 17. August Premiere bei Sky. Die zehn neuen Episoden sind immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch die beiden vorherigen Staffeln sind auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.

Über "Black Monday":

"Black Monday" ist eine Komödie über eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Außenseitern, die den schlimmsten Börsencrash in der Geschichte der Wall Street verursacht haben. Don Cheadle, für seine Hauptrolle mit einem Emmy® nominiert, ist auch ausführender Produzent der Serie. In "Black Monday" spielen auch die zweifach für den Tony Award nominierten und mit dem Grammy® ausgezeichneten Andrew Rannells ("Girls") und Regina Hall ("Little, Girls Trip") mit, die als Produzenten fungieren, sowie Paul Scheer ("Veep - Die Vizepräsidentin").

Die zweite Staffel folgte Dawn (Regina Hall) und Blair (Andrew Rannells) bei der Übernahme der TBD Group, während Mo (Don Cheadle) und Keith (Paul Scheer) nach Miami flohen. Auf ihrem Weg dorthin benutzte Blair einen Kongressabgeordneten, Dawn einen College-Fonds-Chef, Keith wurde von den Leighman-Brüdern ausgenutzt und Tiff (Casey Wilson) setzte ihr Georgina-Jeans-Kapital für einen heißen neuen Trend ein - Skants! Am Ende der zweiten Staffel wurde Dawn für den Schwarzen Montag verantwortlich gemacht, und Mo regierte als Chef der neu gegründeten The Mo Co. Was auf ihn, seine Bande von Außenseitern und seine Feinde zukommt, wird sich in der zehnteiligen dritten Staffel zeigen.

"Black Monday" ist eine Koproduktion zwischen SHOWTIME® und Sony Pictures Television und wird von den Showrunnern und ausführenden Produzenten David Caspe ("Happy Endings") und Jordan Cahan ("My Best Friend's Girl") entwickelt. Die Emmy-Nominierten Seth Rogen und Evan Goldberg ("Good Boys", "The Boys") sind ausführende Produzenten. ViacomCBS Global Distribution Group ist für den internationalen Vertrieb zuständig.

Facts:

Originaltitel: "Black Monday", Comedyserie, 10 Episoden, à je ca. 30 Minuten, USA 2021. Showrunner und Executive Producers: David Caspe, Jordan Cahan. Executive Producers: Don Cheadle, Seth Rogen, Evan Goldberg. Producers: Andrew Rannells, Regina Hall. Darsteller: Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall, Paul Scheer.

Ausstrahlungstermine:

Ab 17. August 2021, immer dienstags ab 20.15 Uhr in wöchentlichen Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Staffeln eins und zwei ebenfalls auf Sky Ticket and über Sky Q abrufbar.

