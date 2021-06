Sky Deutschland

Französische Crime-Serie "Paris Police 1900" im Juli bei Sky

- Aufwendige Canal+-Produktion über Verbrechen im Paris der JahrhundertwendeIn den Hauptrollen: Jérémie Laheurte ("Blau ist eine warme Farbe"), Evelyne Brochu ("Orphan Black") und Marc Barbé ("La vie en rose")

Ein junger Inspektor muss im Paris der Jahrhundertwende einen bizarren Mord aufklären und einen Umsturz verhindern: "Paris Police 1900", die aufwendig produzierte Crimeserie von Canal+ um Mord, Erpressung und Verschwörung in Paris zur Zeit der Belle Epoque ist ab 14. Juli immer mittwochs ab 21.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie über den Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "Paris Police 1900":

Paris, 1899: Präsident Félix Faure ist gerade in den Armen seiner Geliebten Marguerite "Meg" Steinheil (Evelyne Brochu) gestorben. Nach der Dreyfus-Affäre droht die Republik zwischen rechtsextremen, antisemitischen Gruppen und aufstrebenden Anarchisten zu zerbrechen. Polizeichef Louis Lepine (Marc Barbé) wird aus dem Ruhestand geholt, um die Ordnung in der Hauptstadt wiederherzustellen. Der junge, ehrgeizige Inspektor Antoine Jouins (Jérémie Laheurte) wird nach La Sûreté, der französischen Kriminalpolizei versetzt und soll in einem Sexskandal ermitteln. In der Seine wurde ein Koffer mit dem Torso einer jungen Frau gefunden. Bei seiner ersten Mord-Untersuchung wird er von der Juristin Jeanne Chauvin (Eugénie Derouand) unterstützt. Doch auch Jouins korrupter Kollege Joseph Fiersi (Thibaut Evrard) hat Interesse an dem Fall und engagiert "Meg" als Spionin. Als sie einer Verschwörung auf die Spur kommen, müssen sie alle zusammenarbeiten, um Frankreich zu retten.

Die französische Crime-Serie "Paris Police 1900", produziert für den Premiumsender Canal+, zeigt die Jahrhundertwende, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Mit enormem Aufwand und Produktionskosten von mehr als zwei Millionen Euro pro Folge lässt Creator Fabien Nury das alte Paris detailgetreu wiederauferstehen: als umkämpften Sündenpfuhl in einer Zeitenwende. Ähnlich wie in der Sky Koproduktion "Babylon Berlin" verschmelzen akribisch recherchierte Ereignisse und Persönlichkeiten und fiktive Charaktere zu einem fesselnden Thriller. Der historische Hintergrund wirkt dabei verblüffend aktuell: ein durch die Medien aufgeheizter Konflikt radikaler Gruppen, der Kampf um Gleichberechtigung, zunehmender Antisemitismus.

Facts:

Originaltitel: "Paris Police 1900", Crimeserie, 8 Episoden, je ca. 50 Minuten, F 2021. Produzent, Creator und Autor: Fabien Nury. Regie: Fabien Nury, Julian Despeaux, Frederic Balekdjian. Produzent: Emanuel Dauce. Darsteller: Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Marc Barbé, Thibaut Evrard, Eugénie Derouand, Thibaud Evrard, Patrick D'Assumcao, Valerie Dashwood.

Ausstrahlungstermine:

Ab 14. Juli 2021, immer mittwochs um 21.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf..

