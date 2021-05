Sky Deutschland

Das zweite Meeting der Wanda Diamond League in Doha am Freitag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Sky berichtet am Freitag ab 18.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren - Gesa Felicitas Krause kehrt über 3000 m Hindernis an den Ort zurück, an dem sie vor zwei Jahren WM-Bronze gewann und den Deutschen Rekord aufstellte - Verfügbar mit Sky Q als Bestandteil des Sport Pakets sowie ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 26. Mai 2021 - Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt sind ab sofort bei Sky zu Hause. Sky Deutschland zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und wird in den kommenden drei Jahren pro Jahr alle 14 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Nach dem Saisonauftakt im englischen Gateshead am vergangenen Sonntag steht bereits am Freitag das zweite Meeting in Doha auf dem Programm. Sky berichtet auf Sky Sport 1 ab 18.00 Uhr live, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren.

In der katarischen Hauptstadt stehen insgesamt 14 Disziplinen auf dem Programm. Bei den Männern finden Wettbewerbe über 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m 400 m Hürden, Hochsprung und Kugelstoßen statt, bei den Frauen über 100 m, 800 m und 3000 m, Dreisprung, Stabhochsprung, Diskuswurf und 3000 m Hindernis.

Von deutscher Seite gehen Claudine Vita und Nadine Müller im Diskuswurf an den Start. Gesa Felcitias Krause tritt über die 3000 m Hindernis an, über die sie vor zwei Jahren an gleicher Stelle WM-Bronze gewann und den Deutschen Rekord aufstellte. Am Freitag kehrt sie nicht nur an den Ort ihres Erfolges zurück, sondern trifft auch auf die beiden Läuferinnen, die damals vor ihr landeten: Weltmeisterin Beatrice Chepkoech aus Kenia und Emma Coburn aus den USA.

Das 3. Meeting der Saison findet am Donnerstag, 10. Juni in Florenz statt.

