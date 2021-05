Sky Ticket Highlights im Juni: Angelina Jolie in der Filmpremiere "They Want Me Dead" und Neues von "Mayans M.C." und "Rick and Morty"

Sky Deutschland

- Neue Filme zuerst auf Sky Ticket: Mit Angelina Jolie im Thriller "They Want Me Dead", dem Flugzeug-Survival-Film "Horizon Line" und dem gerade gestarteten Horror-Hit "Wrong Turn - The Foundation" zeigt Sky Ticket weiter brandaktuelle Filme als Premieren - Serienhits wie "Mayans M.C." (Staffel 3), "Rick and Morty" (Staffel 5) über TNT Comedy, "9-1-1" (Staffel 4b) und "9-1-1: Lone Star" (Staffel 2b) - Sky Originals: Die Comedy-Serien "Breeders" mit Martin Freeman (Staffel 2) und "Intelligence" (Staffel 1) mit David Schwimmer sowie das neue Historiendrama "Domina" - Neue Crime-Serien und -Dokumentationen: "I'll be gone in the dark", "Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen" sowie die zweite Staffel von "Deadly Cults" - Weitere neue Filmhits: "Inheritance" mit Lily Collins, "Der Hexenclub" und "Becky" mit einem finsteren Kevin James - Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien, und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

26. Mai 2021 - Brandaktuelle Filme und die neuesten Serienhits: Auch im Juni dürfen sich Entertainment-Fans auf viele Neustarts auf Sky Ticket freuen. Mit Angelina Jolie, die bereits ab 3. Juni im Thriller "They Want Me Dead" als Smoke Jumperin einen Jungen vor einem Waldbrand und vor den Killern Aidan Gillen und Nicholas Hoult beschützen muss. Seit Ende Mai gibt es schon "Wrong Turn - The Foundation", den neuen Schocker der Horror-Reihe, exklusiv bei Sky Ticket. Und am 25. Juni startet mit dem Survival-Film "Horizon Line" ein weiterer Hit als exklusive Deutschland-Premiere.

Mit der dritten Staffel von "Mayans M.C." kehrt auch das beliebte Spin-off von "Sons of Anarchy" zurück. Und ein weiterer Fan-Liebling ist im Juni am Start: "Rick and Morty" in ihrer abgedrehten fünften Staffel, die mit Untertiteln über TNT Comedy zu sehen ist. Der britische Superstar Martin Freeman geht in seiner Familien-Comedy "Breeders" nun auch in der zweiten Staffel des Sky Originals dem Elterndasein auf den Grund. Zwei weitere Sky Originals gibt es ganz neu: Das Historien-Drama "Domina" über den Aufstieg der mächtigsten Herrscherin des antiken Roms und die Comedy "Intelligence", in der David Schwimmer ("Friends") als arroganter NSA-Agent den britischen Geheimdienst aufmischt.

Hochspannung garantiert ist bei "Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen". Hier gewährt in der Pilot-Dokumentation der Anwalt Dr. Adam Ahmed faszinierende Einblicke, warum man als Strafverteidiger einen Kindermörder oder Serienkiller vertritt.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead" oder "Sex and the City".

Die neuen Sky Ticket Highlights im Juni:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Intelligence S1 (1.6.)

- Domina S1 (3.6.)

- I'll be gone in the Dark S1 (3.6.)

- Seal Team S4 (3.6.) - TNT Serie

- Botched S7 (7.6.) - E! Entertainment

- Hausbau im Nirgendwo S1 (8.6.) - Discovery

- Final Space S3 (9.6.) - TNT Comedy

- Deadly Cults S2 (14.6.)

- Keeping Faith S3 (15.6.) - Fox

- Coroner S3 (17.6.) - 13th Street

- Goldtaucher der Beringsee S7 (17.6.) - Discovery

- Red Summer - Das Massaker von Tulsa (20.6.) - Nat Geo

- Call Your Mother S1 (21.6.)

- Rick and Morty S5 (21.6.; OmU) - TNT Comedy

- Die Trump Show (21.6.) - Spiegel Geschichte

- Im Schatten der Macht S1 (21.6.) - Spiegel Geschichte

- Breeders S2 (22.6.)

- Mayans M.C. S3 (22.6.)

- Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen (24.6.)

- Pandora S2 (24.6.) - Syfy

- Die 100-Tage-Challange S1 (24.6.) - Spiegel TV

- Car S.O.S. S9 (26.6.) - Nat Geo

- "9-1-1" S4b (30.6.)

- "9-1-1: Lone Star" S2b (30.6.)

Filme:

- Wendy - Ein Lebern zwischen den Zeiten (2.6.)

- They Want Me Dead (3.6.)

- Tag der Vergeltung - Ein Vater sieht rot (5.6.)

- The Broken Hearts Gallery (7.6.)

- Becky (10.6.)

- Der Hexenclub (11.6.)

- Love in the Forecast (14.6.)

- Inheritance (18.6.)

- Made in China - Das Leben spricht französisch! (19.6.)

- Wege des Lebens (21.6.)

- Happiest Season (24.6.)

- Horizon Line (25.6.)

- No Good Deed (30.6.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Hannibal (1.6.)

- Schitt's Creek S3 (2.6.)

- Maradona: Tod einer Fußball-Legende (6.6.) - Discovery

- Superstore S3 (7.6.)

- Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit (12.6.)

- Der Exorzismus von Emily Rose (13.6.)

- The Mindy Project S3 (23.6.)

- Kentucky Fried Movie (23.6.)

Neue Kids-Hits:

- Pat, der Hund S1 Fortsetzung (1.6.) - Boomerang

- Creative Galaxy S1 + S2 (5.6.) - Junior

- Looney Tunes Cartoons S1 (7.6.) - Boomerang

- Kingdom Force - Helden der fünf Tierreiche S1 (14.6.) - Boomerang

- Total Dramarama S1 (28.6.) - Cartoon Network

