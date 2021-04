Frauenthal Holding AG

Frauenthal Holding AG

Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)

-------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die Darstellung des am 22.04.2021 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts der 22.04.2021 wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF „report package“ korrigiert. Die vorliegende – nunmehr korrigierte – Version des ESEF „report package“ ersetzt die am 22.04.2021 veröffentlichte Version. Das ESEF „report package“ enthält eine Version des Jahresfinanzberichtes im Format xHTML als Datei, welche den Inhalt des Jahresfinanzberichtes in einer Form wiedergibt, die ohne Zuhilfenahme weiterer Programme von Menschen gelesen werden kann. Jene Version des Jahresfinanzberichtes blieb unverändert und ist nicht von der Korrektur betroffen. Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 28.04.2021 Veröffentlichungsort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html Ursprüngliche Mitteilung: -------------------------------------------------------------------------------- EANS-Hinweisbekanntmachung: Frauenthal Holding AG / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 22.04.2021 Veröffentlichungsort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html Rückfragehinweis: Herr Mag. Wolfgang Knezek Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Herr Mag. Wolfgang Knezek Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

