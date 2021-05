Sky Deutschland

Die Entscheidung im Kampf um die Englische Meisterschaft naht: Die Premier League in dieser Woche täglich live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Von Dienstag bis Sonntag überträgt Sky alle zehn Partien des 36. Spieltags der Premier League sowie drei Nachholspiele live und exklusiv - Die möglicherweise meisterschaftsentscheidenden Spiele Manchester United gegen Leicester City am Dienstag, Manchester United gegen den FC Liverpool am Donnerstag und Newcastle United gegen Manchester City am Freitag - Das "Match of the Week" zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal am Mittwochabend live - Exklusiv für Sky Q Kunden: ManUnited - Leicester und Chelsea gegen Arsenal auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD - Der Mai der Entscheidungen: alle Entscheidungen in der Premier League, der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie das Finale des DFB-Pokals und der UEFA Champions League in diesem Monat live bei Sky - Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 10. Mai 2021 - Diese Woche dürfen sich Fans des englischen Fußballs auf tägliche Live-Berichterstattung aus der Premier League freuen. Von Dienstag bis Sonntag überträgt Sky alle zehn Begegnungen des 36. Spieltags sowie drei Nachholspiele live und exklusiv.

Vor allem die Entscheidung um die Meisterschaft rückt immer näher und kann beinahe täglich fallen. Der letzte verbliebene Verfolger mit rechnerischen Chancen auf den Titel ist Manchester United. Die "Red Devils" treffen am Dienstagabend ab 18.45 Uhr auf den Tabellenvierten Leicester City, am Donnerstagabend ab 21.00 Uhr auf den derzeit sechstplatzierten FC Liverpool. Falls United nicht mindestens vier Punkte aus diesen beiden Spitzenspielen holt, ist die Entscheidung im Titelrennen gefallen. Sollte der Rekordmeister seine Hausaufgaben erledigen, kann Stadtrivale Manchester City am Freitagabend in Newcastle die dritte Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren aus eigener Kraft perfekt machen. Sky berichtet ab 20.50 Uhr live.

In den weiteren Begegnungen des Spieltags treffen unter anderem der FC Chelsea und der FC Arsenal im "Match of the Week" am Mittwochabend aufeinander. Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt die Zuschauer ab 20.30 Uhr. Exklusiv für Sky Q Kunden ist die Begegnung - wie auch das Spiel zwischen Manchester United und Leicester City am Dienstag - auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar.

In drei weiteren Spielen am Samstag und vier Partien am Sonntag könnten dann die Entscheidungen im Kampf und die internationalen Plätze sowie um den noch offenen dritten Abstiegsplatz fallen.

Der Mai der Entscheidungen bei Sky

Denn ganzen Monat über können Fußballfans nur auf Sky bei allen Entscheidungen in der Premier League, der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal und der UEFA Champions League live dabei sein. Am 33. und 34. Bundesliga-Spieltag überträgt Sky alle Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga live und exklusiv, darüber hinaus auch die noch ausstehenden Nachholspiele in beiden Ligen. Außerdem zeigt Sky die Entscheidungen in der Premier League, das DFB-Pokalfinale am 13. Mai sowie das Finale der UEFA Champions League am 29. Mai live.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die Premier League in dieser Woche live auf Sky Sport:

Dienstag:

18.45 Uhr: Manchester United - Leicester City live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

21.05 Uhr: FC Southampton - Crystal Palace live auf Sky Sport 2

Mittwoch:

20.30 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea - FC Arsenal live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

23.15 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

Donnerstag:

18.50 Uhr: Aston Villa - FC Everton live auf Sky Sport 2

21.00 Uhr: Manchester United - FC Liverpool live auf Sky Sport 2

Freitag:

20.50 Uhr: Newcastle United - Manchester City live auf Sky Sport 2

Samstag:

13.20 Uhr: FC Burnley - Leeds United live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Southampton - FC Fulham live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - West Ham United live auf Sky Sport 1/4

Sonntag:

12.50 Uhr: Crystal Palace - Aston Villa live auf Sky Sport 1

15.00 Uhr: Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

17.20 Uhr: West Bromwich Albion - FC Liverpool live auf Sky Sport 1

19.50 Uhr: FC Everton - Sheffield United live auf Sky Sport 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell