Sky Cinema DC Helden: Superman, Wonder Woman, die Justice League und der Joker in ihren Hits exklusiv bei Sky und Sky Ticket

- Der Sender Sky Cinema DC Helden zeigt ab diesen Freitag, 30. April, bis 9. Mai über 20 Filmerfolge aus dem DC Universum von "Superman", "Batman", "Wonder Woman" bis zu "Joker" - Die neuesten DC Hits "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984" sowie "Joker" und "Harley Quinn: Birds of Prey" exklusiv bei Sky - Christopher Reeve als "Superman", die Tim Burton "Batman"-Klassiker, die epochale "The Dark Knight"-Trilogie von Christopher Nolan sowie zahlreiche neue Abenteuer aus dem neuen DC Extended Universe - Die DC Comicverfilmungen alle auch mit dem Streamingdienst Sky Ticket jederzeit auf Abruf genießen

28. April 2021 - Nach den erfolgreichen Deutschland-Premieren der brandaktuellen DC Hits "Wonder Woman 1984" und "Zack Snyder's Justice League" präsentiert Sky allen Filmfans nun über 20 weitere DC Comicverfilmungen. Und schon diesen Freitag geht es los. Vom 30. April bis 9. Mai gibt es Klassiker wie Christopher Reeve als "Superman", die genialen "Batman"-Filme von Tim Burton, die bahnbrechende "The Dark Knight"-Trilogie von Christopher Nolan und Kracher aus dem neuen DC Extended Universe wie Zack Snyders "Man of Steel" und Patty Jenkins "Wonder Woman" rund um die Uhr auf dem Sender Sky Cinema DC Helden. Die letzten Kinohits "Joker" und "Harley Quinn: Birds of Prey" zeigt Sky ebenfalls weiterhin exklusiv. Alle DC Highlights sind mit Sky Q und auch mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

Der Start von "Zack Snyder's Justice League" im März exklusiv bei Sky und Sky Ticket war ebenso ein großer Erfolg wie die Superheldinnenfortsetzung "Wonder Woman 1984", die seit Februar hier zu sehen ist. Auf Sky Cinema DC Helden läuft nun auch der Film, mit dem Zack Snyder das neue DC Extended Universe begründet hat: "Man of Steel" (2013) mit Henry Cavill in seinem ersten Auftritt als Superman. Ebenso ist Snyders "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) mit dabei, genauso wie "Suicide Squad" (2016) und auch der grandiose erste Einsatz von Gal Gadot als "Wonder Woman" (2017).

Dazu kommt unter anderem Christopher Reeve mit seinen Einsätzen in "Superman" (1978) und "Superman II - Allein gegen alle" (1980), sowie Tim Burtons schrille Batman-Perlen "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992). Und neben "Batman Forever" (1995) und "Batman & Robin" (1997) dürfen natürlich auch Christopher Nolans epochale Filme "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) und "The Dark Knight Rises" (2012) nicht fehlen.

Der Sender Sky Cinema DC Helden ersetzt vom 30. April bis 9. Mai Sky Cinema Special. Alle DC Highlights sind mit Sky Q und auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

