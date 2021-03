Sky Deutschland

Sky Ticket Highlights im April: Beste neue Comedy mit "Spitting Image" und True Crime mit "The Vow" sowie top Filme wie "Tenet"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Mit Sky Ticket ab April ein beeindruckendes Comedy- und True-Crime-Angebot mit über 3.800 Folgen, 56 Sky Neustarts, 17 Sky Originals und zusätzlichen deutschen Erstausstrahlungen im Jahr 2021 - Comedy-Hits: Neue Folgen der Kultserie "Spitting Image", von "Quatsch Comedy Club", außerdem "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr", "Comedy@Sky" und die zehnte Staffel von "Lass es, Larry!" - True-Crime-Hits: Spannende neue Serien wie "The Vow", "Crazy, Not Insane", "Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht" und "The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen" - Start der neuen Serien "Stargirl" und "The Nevers" - Top Filmneustarts: Christopher Nolans Actionhit "Tenet", Tom Hanks als "Der wunderbare Mr. Rogers" und Judd Apatows Komödie "The King of Staten Island" - Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien, und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

Unterföhring, 25. März 2021 - Im April legt Sky Ticket auf sein außerordentliches Film- und Serien-Programm noch mal eine große Entertainment-Schippe obendrauf. Viele brandneue Serien aus den Bereichen Comedy und True Crime starten exklusiv erstmals in Deutschland. Etwa die neuesten Folgen der britischen Kultserie "Spitting Image", Neues vom "Quatsch Comedy Club" und "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr". Fans von True Crime können sich unter anderem auf die spannenden Serien "The Vow" über die brutale Sekte NIXVM, "Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht" über Kriminalfälle mit ungewöhnlich vergrabenen Opfern und "Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen", die den Markenzeichen berühmter Serienmörder auf den Grund geht.

Mit "The Nevers" steht dazu der Serienstart einer der bei Fans am höchsten gehandelten neuen HBO-Serien des Jahres an, einer Sci-Fi-Actionserie um Superheldinnen im viktorianischen England. Und auch "Stargirl" nach den DC-Comic handelt von einer Superheldin - einer ganz normalen Teenagerin, die einen kosmischen Stab findet und dadurch in mächtige Superheldenfußstapfen tritt.

Im Filmbereich wartet der April auf Sky Ticket ebenfalls mit echten top Highlights auf: Christopher Nolans actionreicher Zeitreise-Thriller "Tenet" war deutschlandweit der größte Hit in den von Beschränkungen dominierten letzten 12 Kinomonaten. Jetzt startet er exklusiv bei Sky Ticket. Alle Filmfans dürfen sich dazu auf Tom Hanks als "Der wunderbare Mr. Rogers" freuen. Und Judd Appatows geniale Komödie "The King of Staten Island" gibt's ebenfalls als neue Streaming-Premiere, nur auf Sky Ticket.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead" oder "Sex and the City".

Die neuen Sky Ticket Highlights im April:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Quatsch Comedy Club S4 (1.4.) - Comedy@Sky S2 (1.4.) - Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr S1 (1.4.) - The Vow S1 (1.4.) - Mount Everest: Rätsel um Mallory und Irvine (1.4.) - Discovery - Crazy, Not Insane (1.4.) - Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht S1 (1.4.) S 2 (15.4.) - The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen S1 (5.4.) S2 (26.4.) - Diabolical S1 (5.4.) - Lass es, Larry! S10 (6.4.) - Spitting Image S1 (6.4.) - A Wedding and a Murder - Nach der Hochzeit kommt der Tod S1 (6.4.) - Killer Couples: Mörderische Paare S13 (6.4.) - Zoogeflüster S3 (7.4.) - Nat Geo - Resident Alien S1 (8.4.) - Syfy - Stargirl S1 (11.4.) - The Nevers S1 (12.4.) - Escobar: Die Jagd nach den Millionen S1 (12.4.) - Discovery - The Good Doctor S4 (13.4.) - Chicago Fire S9 (19.4.) - Universal TV - Chicago Med S6 (19.4.) - Universal TV - Bosch S6 (20.4.) - TNT Serie - Para - Wir sind King S1 (22.4.) - TNT Serie - Todesfalle Wetter S2 (28.4.) - Spiegel TV Wissen

Filme:

- Die Wolf-Gäng (2.4.) - Sniper: Assassin's End (3.4.) - Du hättest gehen sollen (4.4.) - Der wunderbare Mr. Rogers (5.4.) - Irresistible - Unwiderstehlich (9.4.) - Killers Anonymous (10.4.) - Antebellum (12.4.) - Die Stockholm Story - Geliebte Geisel (16.4.) - The King of Staten Island (17.4.) - Diener der Dunkelheit (19.4.) - Ode to Joy (22.4.) - Tenet (23.4.) - Attrition - Gnadenlose Jagd (24.4.) - Waves (26.4.) - Die Farbe aus dem All - Colour Out of Space (30.4.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Shrek - Der tollkühne Held (1.4.) - Shrek - Der tollkühne Held kehrt zurück (1.4.) - The Day After Tomorrow (4.4.) - Superstore S1 (5.4.) - Miss Undercover (6.4.) - Miss Undercover 2 (7.4.) - The Mindy Project S1 (7.4.) - Der weiße Hai (alle vier Teile) (11.4.) - Stromberg S1 (15.4.) - Hellboy (25.4.)

Über Sky Ticket

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.

Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.

Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.

Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.de/

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell