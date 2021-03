Sky Deutschland

Der Boxenfunk für alle Formel 1 Fans - Sky startet "Backstage Boxengasse - der Formel 1 Podcast von Sky"

- Sky startet einen brandneuen Podcast mit Einblicken und Eindrücken aus der Mitte des Formel 1 Geschehens - Wöchentlich eine neue Ausgabe auf Spotify, iTunes, Deezer, YouTube und Skysport.de - Gastgeber des Podcast sind Sascha Roos und Peter Hardenacke - Sandra Baumgartner mit regelmäßigen Eindrücken von der Strecke, Ralf Schumacher und Timo Glock werden gelegentlich zugeschaltet - Erste Ausgabe ab Dienstag, 9. März verfügbar - Weitere Infos zum Podcast verfügbar unter: skysport.de/backstage-boxengasse und zur Formel 1 auf Sky unter: sky.de/f1

Unterföhring, 7. März 2021 - Wie verhält sich Mick Schumacher im Paddock? Wer sind seine Kontaktpersonen? Gehen sich Mick und Mazepin aus dem Weg? Wie verstehen sich die Beiden? Diese und andere Fragen werden Woche für Woche im brandneuen Sky Podcast "Backstage Boxengasse - der Formel 1 Podcast von Sky" gestellt. Die Formel 1 Insider bei Sky, Kommentator Sascha Roos und Reporter Peter Hardenacke kennen die Antworten. Beide sind nah dran an der Strecke und bestens vernetzt.

Im neuen Format bekommen Fans die brennendsten Fragen aus dem Formel 1 Zirkus topaktuell beantwortet. Dabei werden auch Gerüchte und Gossip im Podcast ihren Platz haben. Unterstützung bekommen Roos und Hardenacke regelmäßig von Sandra Baumgartner, die als Sky Reporterin Insights direkt von der Strecke verrät. Zudem werden gelegentlich auch die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie weitere Gäste aus der Formel 1 zugeschaltet, die als ehemalige Formel 1 Piloten einen besonderen Blick auf das Geschehen haben.

Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von "Backstage Boxengasse", der über die gängigen Podcast-Portale wie Spotify, Apple iTunes, Deezer sowie über den YouTube-Kanal von Sky Deutschland und skysport.de abrufbar ist.

In der Pilotfolge, die ab dem kommenden Dienstag abrufbar ist, dreht sich alles um den Saisonstart in Bahrain. Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner blicken mit großer Vorfreude auf die anstehenden Testfahrten und diskutieren über die neuen Autos, die mittlerweile zum großen Teil vorgestellt worden sind. Nach drei Monaten Pause geht es endlich wieder los.

Backstage Boxengasse wird hergestellt von der Podcastbande, dem Audio-Ableger der Kölner SR Management GmbH, im Auftrag von Sky Deutschland.

Weitere Informationen zum Podcast sind abrufbar unter: skysport.de/backstage-boxengasse.

Die nächste Generation der Formel 1 auf Sky

Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Für Sky Q Kunden gibt es sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender "Sky Sport F1" bekommt der Motorsport am 12. März ein neues Zuhause. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.

Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1 Erlebnis mit mehr digitalem und Social Content zur Formel 1 und zum Motorsport als jemals zuvor. SkySport.de im Web und in der Sky Sport App sowie die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (facebook.com/skysportformel1, instagram.com/skysportformel1/) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1.

Im "Formel 1 Update", dem neuen 24/7 News Live-Blog mit allen News, Videos und Social Media Inhalten, bleiben die Formel 1 Fans immer auf dem neuesten Stand (skysport.de/formel1-update)

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

