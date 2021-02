Sky Deutschland

"Deine Formel 1 hat ein neues Zuhause"- Sky Sport F1 startet am 12. März

- Mehr Motorsport als jemals zuvor: Alle Sessions der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und alle Rennen des Porsche Super Cup - Aufregende Dokumentationen und Serien - News und Entwicklungen rund um Formel 1 umfassend erzählt durch spannende Magazine, Analysen und Vorschauformate - Zum Auftakt die Formel 1 Show "Race On - Deine Formel 1 hat ein neues Zuhause" mit vielen hochkarätigen Gästen am 12. März um 12.00 Uhr - Alle Sessions der Testfahrten in Bahrain vom 12.-14. März komplett live - Sky Kunden mit Sport-Paket können Sky Sport F1 auf Kanal 201 empfangen - Attraktive Sky Angebote für Sky Q und Sky Ticket für alle Motorsportfans zum Senderstart - Alle Informationen zur Formel auf Sky unter www.sky.de/f1

Unterföhring, 17. Februar 2021 - Am 12. März ist es soweit: Der Motorsport bekommt mit Sky Sport F1 ein neues Zuhause. Sky Sport F1 ist dabei mehr als ein weiterer linearer Sender: Die Zuschauer können sich immer on Demand auf Sky Q und Sky Go das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen am besten passt. Deutschlands erster Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 ist im Sky Sport-Paket erhältlich und auf dem Sendeplatz 201 zu finden.

Das Herz von Sky Sport F1 ist der Live-Sport: Sky zeigt auf Sky Sport F1 mehr Motorsport live als jemals zuvor. Dazu gehören alle Formel 1 Sessions vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag inklusive der Pressekonferenzen, aber auch alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Die Zuschauer dürfen sich auf verlängerte Sendezeiten mit umfassenderen Vorberichten und Analysen freuen. Zudem zeigt Sky sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in ultrascharfer Ultra HD Bildqualität - ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.

Und auch abseits der Live-Rennen wird es spannend: Sky zeigt auf Sky Sport F1 aufregende Dokumentationen und Serien sowie topaktuelle Insights, Stories und Analysen an einem Ort. Sky Sport F1 profitiert vom hohen Produktionsstandard des internationalen Formel 1 Teams und von bestem Produktionsmaterial zu Fahrern, Teams, Fabriken und Archiven.

Charly Classen, Executive Vice President Sports Sky Deutschland: "Mit Sky Sport F1 wollen wir der riesigen Motorsport-Fangemeinde in Deutschland das beste TV-Erlebnis aller Zeiten bieten und sie bestens unterhalten. Nur bei uns können die Zuschauer hautnah dabei sein, wenn eine neue Formel 1 Generation rund um Mick Schumacher an den Start geht. Unsere Vorfreude ist riesig und ich bin mir sicher - bei den Zuschauern auch."

Immer hautnah dabei mit Magazinen, Analysen und Vorschauformaten

Sky Sport F1 liefert kontinuierlich aktuelle Hintergrundberichte und Analysen, um über alle Entwicklungen rund um die Formel 1 zu informieren. Noch vor dem Saisonstart, der am 28. März in Bahrain erfolgt, strahlt Sky am Tag des Senderstarts, am 12. März von 12.00 - 13.00 Uhr (Erste Wiederholung um 18.00 Uhr) die einstündige Formel 1 Show "Race on - Deine Formel 1 hat ein neues Zuhause" aus. Mit vielen hochkarätigen Gästen aus der Formel 1 blickt Sky voraus auf eine spannende Formel 1 Saison. Vom 12. bis zum 14. März wird Sky auf dem neuen Sender auch alle Sessions der Testfahrten in Bahrain komplett live übertragen.

Um die Formel 1 Fans heiß auf die neue Saison zu machen, zeigt Sky an verschiedenen Thementagen noch einmal viele legendäre Formel 1 Klassiker der letzten Jahrzehnte. Motorsportfans dürfen sich auf Sonderprogrammierungen wie die besten Rennen von Michael Schumacher, die spektakulärsten Regenrennen, die größten Erfolge von Sebastian Vettel oder alle Weltmeisterschafts-Rennen von Lewis Hamilton freuen. So zeigt Sky auch alle Debüts von zwölf deutschen Fahrern in der Formel 1 seit 1994 in voller Länge, u.a. der Sky Experten Timo Glock und Ralf Schumacher.

Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans zum Senderstart

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.

Zudem können Formel-1-Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1 Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.

Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1 Saison live verfolgen.

Die nächste Generation der Formel 1 auf Sky

Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher und damit der nächsten Generation der Formel 1. Mit "Sky Sport F1" hat der Motorsport ein neues Zuhause und der Sky Kunde genießt mit Sky Q das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie der 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (Twitter, Facebook, Instagram) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1. Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1 Erlebnis mit mehr digitalen und Social Content zur Formel 1 und zum Motorsport als jemals zuvor.

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

