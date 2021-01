Sky Deutschland

Sky Ticket Hits im Februar: Elyas M'Barek in "Nightlife", die neue "Tin Star"-Staffel und ganz viel Bruce Willis

- Der Kinohit "Nightlife" mit Elyas M'Barek neu und exklusiv - Das Sky Original "Tin Star" mit Tim Roth geht in die dritte Staffel - Das Kriegsdrama "The Outpost - Überleben ist alles" mit Orlando Bloom und Scott Eastwood, der Mystery-Thriller "Fantasy Island - Director's Cut", der Familienhit "Scooby! Voll verwedelt" und weitere Filmhits als exklusive Streaming-Premieren - Großes Bruce Willis Special mit über 20 seiner Filme wie den ersten vier "Stirb langsam"-Kulthits - Zum Valentinstag über 50 Romantikhits von "Bodyguard" über "Notting Hill" bis zu "Last Christmas" - Viele weitere Serien- und Staffelstarts: Die Drama-Serie "For Life" mit der zweiten Staffel, "Private Eyes" über 13th Street mit der vierten und "The Outpost" über Syfy mit der dritten Staffel

Unterföhring, 19. Januar 2021 - Viel Romantik - und noch mehr Action! Im Februar wartet auf alle Film- und Serienfans auf Sky Ticket wieder beste Unterhaltung. Im Kinohit "Nightlife" wird aus dem Date von Elyas M'Barek und Palina Rojinski eine temporeiche Verfolgungsjagd. Zu sehen exklusiv auf Sky Ticket. Rund um den Valentinstag am 14. Februar warten dazu über 50 Romantikhits wie "Notting Hill" und "Last Christmas" auf alle Sky Ticket Kunden. Und wer es härter mag, darf sich auf das große Bruce Willis Special mit u.a. den ersten vier "Stirb langsam"-Filmen freuen. Und auch Tim Roth lässt es in der dritten Staffel des Sky Originals "Tin Star" als Sheriff wieder ziemlich krachen.

Zu den Filmhits, die im Februar exklusiv auf Sky Ticket starten, gehören außerdem das Kriegsdrama "The Outpost - Überleben ist alles" mit Orlando Bloom und Scott Eastwood und der Kino-Überraschungshit "Fantasy Island - Director's Cut", in dem eine paradiesische Insel zur Todesfalle wird. Große und kleine Filmfreunde können sich außerdem auf "Scooby! Voll verwedelt" freuen, das erste Animationsabenteuer für die große Leinwand nach der berühmten Zeichentrickserie.

Noch mehr neue Serien und Staffeln: Die packende Anwaltsserie "For Life" um einen unschuldig Verurteilten, der hinter Gittern selbst zum Jurist wird, startet die zweite Staffel. Jason Priestley ("Beverly Hills 92010") darf auch in der vierten Staffel von "Private Eyes" als Privatdetektiv auf 13th Street wieder spannende Fälle lösen. Auf alle Fans von Übersinnlichem warten außerdem 13 neue Folgen der Fantasy-Serie "The Outpost" über Syfy.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead", "Die Sopranos" oder "Sex and the City".

Die neuen Sky Ticket Highlights im Februar:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Private Eyes S4 (3.2.) - 13th Street - Tin Star S3 (4.2.) - Narco Wars - Kampf gegen Drogen S1.1 (4.2.) - Nat Geo - Europa von oben S2 (7.2.) - Nat Geo - The Outpost S3 (11.2.) - Syfy - Mission Mars 2020 (20.2.) - Nat Geo - Train-Hopping um die Welt (18.2.) - Spiegel TV Wissen - For Life S2 (24.2.) - Das Monster von Loch Ness: Neue Spuren (21.2.) - Discovery - Der braune Terror (21.2.) - Spiegel Geschichte - Snakes in the City S7 (26.2.) - Nat Geo - Ice Airport Alaska (27.2.) - Spiegel TV Wissen

Filme:

- Still Here (1.2.) - Nightlife (5.2.) - Blackbird - Eine Familiengeschichte (6.2.) - Racheakt (8.2.) - Arctic (10.2.) - The Outpost - Überleben ist alles (12.2.) - The Poisen Rose - Dunkle Vergangenheit (13.2.) - The Song of Names (15.2.) - Scooby! Voll verwedelt (19.2.) - Die Besessenen (20.2.) - Tesla (22.2.) - Fantasy Island - Director's Cut (26.2.) - Stage Mother (27.2.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Blue Bloods S1-2 (1.2.) - Die Tiefe (2.2.) - Private Eyes S1-3 (3.2.) - Arizona Junior (4.2.) - Mexican (7.2.) - Die Killer-Elite (16.2.) - Die Schlange im Schatten des Adlers (25.2.) - Rennschwein Rudi Rüssel (28.2.)

