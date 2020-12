Sky Deutschland

Das Sky Original "Paradiso": erste Fotos vom Set in Orta San Giulio

Bild-Infos

Download

Unterföhring

- Achtteilige Dramaserie nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger - Mit den Stars Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Alina Tomnikov, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer und Anne Ratte-Polle - Erster Block der Dreharbeiten in Italien abgeschlossen - Regisseure: Barbara Albert und David Dietl - Autoren: Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger - Produziert von Eva Kemme und Martin Heisler für Flare Entertainment, im Auftrag von Sky Studios - Download-Link für Fotos: https://we.tl/t-9Hlv25nx1h

Die Dreharbeiten für das Sky Original "Paradiso" - bis dato unter dem Arbeitstitel bzw. Romantitel "Bestattung eines Hundes" des zugrundeliegenden Buchs von Thomas Pletzinger bekannt - haben begonnen und Sky veröffentlicht erstmals Fotos vom Set in Orta San Giulio. Innerhalb von 36 Drehtagen von September bis Ende Oktober wurde an malerischen Schauplätzen am italienischen Lago D'Iseo und am Lago D'Orta gedreht. Weitere Dreharbeiten finden aktuell in München und Berlin statt, sowie ab Anfang 2021 in Bulgarien, Finnland, New York und Südamerika.

In den Hauptrollen spielen Friedrich Mücke ("Ballon", "Tatort"), Albrecht Schuch ("Berlin Alexanderplatz", "Bad Banks"), Alina Tomnikov ("Arctic Circle - Der unsichtbare Tod"), Ina Geraldine Guy ("Into the Beat - Dein Herz tanzt"), Daniel Sträßer ("Hausen", "Charité"), und Anne Ratte-Polle ("Es gilt das gesprochene Wort"). Als Autoren zeichnen neben Thomas Pletzinger ("The Great Nowitzki") Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4 Blocks") verantwortlich, die Regie führen David Dietl ("König von Deutschland", "Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht", "Böse Zellen"). Eva Kemme und Martin Heisler sind die Produzenten seitens Flare Entertainment. Für Sky Deutschland sind Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production, Frank Jastfelder, Director Original Production, und Andreas Perzl als Executive Producer für die Produktion verantwortlich sowie Jason Simms für Sky Studios. Gefördert wird die Serie vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FFF Bayern und Piemont Film TV Fund.

Eva Kemme, Produzentin Flare Entertainment: "Italien, Brasilien, Finnland, Bulgarien, New York, Deutschland zu Zeiten von Covid 19. Muss man mehr sagen? Danke an unseren Partner Sky für Rückenwind und loyale Unterstützung, an Barbara Albert und David Dietl, unsere phantastischen Kapitäne in stürmischer See, und Danke unserem Team und unserem großartigen Cast, die den Winden auf so positive Weise getrotzt haben! Zusammen haben wir bereits jetzt sehr viel erreicht und wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise nach der Weihnachtspause."

Andreas Perzl, Executive Producer bei Sky Deutschland: "Die Dreharbeiten für so ein ambitioniertes Projekt mit zahlreichen internationalen Drehorten in Angriff zu nehmen, ist gerade in diesen Zeiten ein Wagnis. Doch wir wissen unseren herausragenden Cast sowie unser hochmotiviertes Team in besten Händen und gehen zuversichtlich die Herausforderungen an, die Sicherheit aller Beteiligten stets an oberster Stelle. Der Blick in das bereits gedrehte Material bestätigt uns in diesem Vorhaben, verbunden mit der Hoffnung, dass die Intensität der Geschichte mit der Wucht der Bilder dieser Sehnsuchtsorte bei den Zuschauern auf breite Zustimmung stoßen wird."

Über "Paradiso":

Der Münchner Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) verlässt überstürzt seine Frau Elisabeth Emmerich (Anne Ratte-Polle) und reist für ein Interview mit dem gefeierten, deutschen Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) nach Italien, wo dieser zurückgezogen mit der Fotografin Kiki Kaufmann (Ina Geraldine Guy) lebt. Mandelkerns Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern, doch Tuuli Kovero (Alina Tomnikov), Svenssons Romanheldin und ewige Liebe, bittet ihn zu bleiben und so wird Mandelkern auf fatale Weise in das Leben der Beiden hineingezogen. Er verstrickt sich in das Rätsel um Tuulis verschwundenen Lebensgefährten Felix Blaumeiser (Daniel Sträßer), und in eine faszinierende Geschichte, die er aus Svenssons Roman zu kennen glaubt: Ein Liebesdreieck das in Kolumbien begann, in Finnland aufblühte, in New York zerbrach und schließlich mit einem dramatischen Tod endete.

Über Flare Entertainment:

Flare Entertainment wurde 2020 gegründet und entwickelt und produziert fiktionale Serien. Sie gehört zur Flare Film GmbH, die seit 2008 qualitativ herausstechende Spiel- und Dokumentarfilme produziert.

Als erstes Projekt von Flare Entertainment geht "Bestattung eines Hundes"/ "Funeral For A Dog" (AT) in Produktion, das Flare Entertainment zusammen mit Sky Studios produziert, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg und FilmFernsehFonds Bayern. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Pletzinger. Die Bücher zur Serie stammen von Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger, die Regie der acht Episoden teilen sich David Dietl und Barbara Albert. Eva Kemme und Martin Heisler betreuen das Projekt als Produzenten. Die Dreharbeiten finden in 2020/2021 statt.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.sky.de/skyoriginals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Studios:

Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.

Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.

