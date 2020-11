Sky Deutschland

Zur Cyber Week gibt's das stärkste Angebot des Jahres: Das Beste von Sky und ein kostenloses Samsung Tablet zum Streamen mit Sky Go

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Das ist der stärkste Sky Q Deal des Jahres - Alles in einem: Sky Entertainment, Cinema, Sport, Bundesliga und Kids plus ein fantastisches neues Tablet, auf dem Kunden mit Sky Go überall und jederzeit streamen, was sie lieben - Nur vom 23. bis 30. November: Kunden, die sich das einzigartige All in One-Paket von Sky für 45 Euro bei nur 12-monatiger Vertragslaufzeit sichern, erhalten zusätzlich ein Samsung Galaxy Tab A7 im Wert von über 200 Euro kostenlos - Mit Tablet und Sky Go gleich losstreamen: Sky Originals wie "Hausen" und "The Third Day", exklusive HBO-Serien wie "The Undoing", alle 24 Bond-Filme auf Sky Cinema 007, sowie den besten Live-Sport mit der Bundesliga, UEFA Champions League, Premiere League, Formel 1 und vielem mehr

23. November 2020 - Sky feiert Black Friday und Cyber Monday mit dem besten Sky Q Angebot des Jahres. Kunden, die sich das All-in-One-Paket mit Entertainment, Cinema, Sport, Bundesliga und Kids für unschlagbare 45 Euro sichern, erhalten das hochkarätige Samsung Galaxy Tab A7 im Wert von über 200 EUR kostenlos dazu. Darauf lässt sich das vielfältige Programmangebot von Sky Q überall und jederzeit mit der Sky Go App streamen. Doch aufgepasst: Die Cyber Week Aktion gilt nur vom 23. Bis 30. November 2020.

Das Beste von Sky: Mehr Flexibilität, mehr inklusive

Kunden erhalten mit dem Sky Cyber Week Angebot Sky Q und Sky Go inklusive - und das gesamte Programm in brillanter HD-Bildqualität. Doch es kommt noch besser: Sky Kunden können ab sofort wählen, ob sie sich nach der ersten Vertragslaufzeit von 12 Monaten für ein weiteres Jahresabonnement entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder ob sie maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis zum Monatsabonnement wechseln möchten.

Das perfekte Tablet für den mobilen Sky Go Genuss

Mit dem Samsung Galaxy Tab A7 lässt sich das ganze Sky Programm mit der Sky Go App jederzeit und überall auch mobil genießen. Das Tablet in dunkelgrauem Look glänzt durch sein elegantes 10,4 Zoll Display mit einer Auflösung von 1200 x 2000 Pixel, Android 10 Betriebssystem, 8-Megapixel-Hauptkamera und 5-Megapixel-Front-"Selfie"-Kamera, mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher mit microSD-Slot für bis zu ein Terabyte Speichererweiterung.

Riesige Programmvielfalt auf Sky

Mit dem Sky Q Receiver oder mit der Sky Go App auf dem Samsung Galaxy Tab A7 erleben Kunden im November hochkarätige Sky Originals wie "Hausen" und "The Third Day", exklusive HBO-Serien wie "The Undoing", 24 James-Bond-Filme auf dem Popup-Sender Sky Cinema 007, sowie den besten Live-Sport mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der UEFA Champions League, der englischen Premiere League, dem Endspurt in der Formel 1, sowie mit Tennis, Handball und Golf.

Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland:

"Wir feiern die Cyber Week mit unserem besten Angebot des Jahres! Kunden, die die ganze Welt der Sky Programme genießen möchten, erhalten dazu ein Samsung Galaxy A7 Tablet, völlig kostenlos, zum Streamen mit Sky Go! Aber jetzt heißt es schnell sein! Das Angebot ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht."

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Andreas Stumptner

Head of Product Communications

Tel: 089/9958 6882

Andreas.Stumptner@sky.de



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell