Rudi Völler und Didi Hamann zu Gast bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" sowie Michael Ballack bei "Meine Geschichte - das Leben von ..." am Sonntag im Free-TV auf Sky Sport News

- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News

- "Meine Geschichte - das Leben von Michael Ballack" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News, in der Wiederholung um 22.30 Uhr

- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 20. November 2020 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", live auf Sky Sport News. Es ist die erste Ausgabe nach der Länderspielpause und neben den Geschehnissen am Bundesliga-Samstag dreht sich die Diskussion bei der Talkrunde insbesondere um das historische Debakel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien.

Die Gäste bei Sky90 sind dieses Mal Sky Experte Dietmar Hamann und Rudi Völler. Der aktuelle Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen gilt als eine der Ausnahmeerscheinungen des deutschen Fußballs. In seiner aktiven Zeit war er als Stürmer insbesondere für Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille und Bayer Leverkusen tätig. Zwischen 2000 und 2004 war er Teamchef der deutschen Nationalmannschaft und führte Deutschland zur Vize-Weltmeisterschaft 2002. Völler wird sich unter anderem auch zur aktuellen Lage beim DFB-Team äußern.

Komplettiert wird die Runde vom Journalisten Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung). Zudem sind mehrere Schalten geplant.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Michael Ballack" am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auf eine neue Ausgabe des neues Talkformats "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Michael Ballack. Der ehemalige Nationalspieler (98 Einsätze) spielte während seiner aktiven Karriere insbesondere für den 1.FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, Bayern München und im Ausland für den FC Chelsea. Er gewann fünf nationale Meisterschaften, unter anderem mit dem Aufsteiger Kaiserslautern. Als Nationalspieler erreichte er jeweils ein WM- und EM-Endspiel.

Die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von Michael Ballack" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

