Sky Deutschland

#KÖNIGFUSSBALL - Neues interaktives Format ab Mittwoch live auf Sky Sport News mit Robin Gosens und Martin Winkler

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Verknüpfung der interaktiven Instagram-Welt von Sky Sport mit einer Live-Sendung auf Sky Sport News - Interaktives Fußballquiz mit Sky Moderator Martin Winkler und einem ausgewählten Gast - Premiere am Mittwoch um 21.00 Uhr mit dem Nationalspieler Robin Gosens - "König Fußball" ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 17. November 2020 - Sky unterstreicht ein weiteres Mal seine Innovationsstärke und startet am kommenden Mittwoch auf Sky Sport News ein in dieser Form noch nicht dagewesenes neues Fußballformat. Beim neuen Fußballquiz "#KÖNIGFUSSBALL" verbindet Sky die Instagram-Welt (www.instagram.com/skysportde) mit der TV-Welt. Instagram Nutzer können das Quiz aktiv mitgestalten und mit raten. Die Nutzer sollen auf dem "Second Screen" die Sendung mit ihren Ideen bereichern. Außergewöhnliche und humorvolle Fußballfragen sind willkommen.

Moderiert wird das 30-minütige Format von Martin Winkler, der immer gegen einen ausgewählten Gast antritt. In der ersten Sendung am morgigen Mittwoch, 18. November, um 21.00 Uhr ist dabei der Nationalspieler Robin Gosens zu Gast, der aktuell für Atalanta Bergamo in der Serie A spielt.

Sky hatte "#KÖNIGFUSSBALL" bereits im Frühjahr zu Beginn der Corona-Pandemie als rein digitales Format auf Instagram getestet. So trat Martin Winkler in den ersten Ausgaben gegen Sky Größen wie Wolff-Christoph Fuss und Britta Hofmann an.

"#KÖNIGFUSSBALL" ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twittercom/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell