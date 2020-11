Sky Deutschland

I'll be back: Zur TV-Premiere von "Terminator: Dark Fate" zeigt Sky Cinema Terminator ab morgen alle Teile der Sci-Fi-Saga

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Erstmals alle Hits des legendären "Terminator"-Franchise vereint: Pop-up Sender Sky Cinema Terminator vom 6. bis 12. November

- Der neue Blockbuster "Terminator: Dark Fate" als exklusive TV-Premiere ab morgen, 6. November, auf Sky Cinema Terminator

- Alle Sci-Fi-Kracher mit Arnold Schwarzenegger als Kampfmaschine rund um die Uhr: "Der Terminator" (1984), "Terminator 2 - Tag der Abrechnung (Director's Cut)" (1991), "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" (2002), "Terminator - Die Erlösung" (2009), "Terminator: Genisys" (2015)

- Die Sci-Fi-Hits auch mit Sky Q und über Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar

5. November 2020 - Er kommt zurück - immer wieder! Als Arnold Schwarzenegger 1984 im Sci-Fi-Hit "Der Terminator" als Kampfmaschine T-800 seinen legendären Ausspruch "I'll be back" von sich gab, konnte man nicht ahnen, wie oft er das tun würde. Denn 35 Jahre später schlüpft er bereits zum sechsten Mal in seine Kultrolle. Sky feiert die supererfolgreiche Blockbusterreihe nun erstmals mit einem eigenen Sender. Und zeigt vom 6. bis 12. November auf Sky Cinema Terminator alle sechs Hits rund um die Uhr. Der neueste Kracher "Terminator: Dark Fate" läuft morgen, am 6. November auf Sky Cinema Terminator als exklusive deutsche TV-Premiere.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema Sky Deutschland: "Das gab es in Deutschland noch nie: Alle sechs 'Terminator'-Filme vereint auf einem Sender. Erstmals bieten wir allen Filmfans die komplette Filmreihe mit Arnold Schwarzenegger in seiner Kultrolle als Terminator inklusive dem neusten Werk 'Terminator: Dark Fate' als exklusive TV-Premiere."

Nur 17 Sätze, aber eine eindrucksvoll regungslose Performance als Killermaschine aus der Zukunft machten Arnold Schwarzenegger nach seinen beiden "Conan"-Filmen in James Camerons "Der Terminator" 1984 über Nacht zum Hollywoodstar. Als Cameron dann mit seiner technologisch und ästhetisch zukunftsweisenden Fortsetzung "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" endgültig Filmgeschichte schrieb, war Schwarzenegger natürlich als T-800 wieder mit dabei, durfte aber die Seiten wechseln und als Maschinenheld gegen den gefährlich gestaltwandlerischen T-1000, gespielt von Robert Patrick, antreten. In "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" musste Schwarzenegger dann den etwas älteren John Connor vor einer brutale Terminatrix retten. In "Terminator - Die Erlösung" hatte er schließlich nur einen Kurzauftritt, da er als Gouvernator verhindert war. Christian Bale kämpfte hier als John Connor gegen die Maschinen. In "Terminator: Genisys" durfte Schwarzenegger aber wieder voll ran und versuchte mit Emilia Clarke als junger Sarah Connor die Zukunft zu retten.

Im neuen Hit "Terminator: Dark Fate" kommt es zum lang ersehnten Wiedersehen der Kultbesetzung der ersten Terminator-Hits. Denn Linda Hamilton ist für viele Fans die einzig wahre Sarah Connor und darf nun zusammen mit Schwarzeneggers T-800 noch mal gegen die Herrschaftspläne der Maschinen und neue brutale Schergen wie den Androiden Rev-9 kämpfen. Die Handlung von "Terminator: Dark Fate" knüpft direkt an Teil 1 und 2 an. Kein Wunder, ist doch James Cameron als Produzent und Story-Mitentwickler wieder mit von der Sci-Fi-Partie.

Der Pop-up Sender Sky Cinema Terminator läuft vom 6. bis 12. November und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Special. Alle "Terminator"-Hits gibt es über Sky Q und mit Streamingservice Sky Ticket jederzeit auf Abruf.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de www.facebook.de/SkyCinemaDE

www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell